Maroc: Inezgane-Aït Melloul - Forte mobilisation pour l'approvisionnement suffisant et régulier des marchés durant le mois de Ramadan (responsable)

Inezgane — Les différents intervenants sont fortement mobilisés pour assurer l'approvisionnement suffisant et régulier des marchés en produits alimentaires durant le mois de Ramadan, a assuré le chef de la Division des Affaires économiques et de la Coordination à la préfecture d'Inezgane-Aït Melloul, Rachid Serbouti.

Dans une déclaration à la MAP, à l'issue de la réunion de la Commission interministérielle de veille et de suivi de l'état d'approvisionnement des marchés et des prix en prévision du mois de Ramadan, M.Serbouti a souligné que cette opération concerne également le renforcement du contrôle de la qualité des denrées alimentaires.

Et d'ajouter que les différents produits sont disponibles actuellement de manière abondante sur le marché avec une stabilité des prix grâce aux multiples mesures prises dans ce sens.

Les commissions de contrôle de la qualité, des prix et de l'approvisionnement des marchés demeurent mobilisées afin de faire face à certaines pratiques qui impactent le pouvoir d'achat et la santé des consommateurs, a-t-il souligné.

À noter qu'en application des Hautes Instructions Royales, la Commission interministérielle de veille et de suivi de l'état d'approvisionnement des marchés et des prix a tenu au siège du ministère de l'Intérieur, une réunion en prévision du mois sacré de Ramadan.

Cette réunion élargie intervient pour s'arrêter sur la situation d'approvisionnement des marchés et des prix en prévision du mois sacré de Ramadan, évaluer le bilan des activités de surveillance, renforcer le contrôle des marchés et lutter avec fermeté contre toutes les formes de spéculation et de manipulation des prix et toute pratique illégale susceptible d'entraver le fonctionnement normal des marchés et de porter atteinte à la santé et la sécurité des citoyens, aux droits des consommateurs et à leur pouvoir d'achat.

Cette rencontre s'est déroulée avec la participation, par visioconférence, des walis des régions, des gouverneurs des préfectures, des provinces et des préfectures d'arrondissement du Royaume, des secrétaires généraux et chefs des divisions des affaires intérieures et des divisions des affaires économiques dans les préfectures et provinces, ainsi que des chefs des services décentralisés concernés.