Maroc: Ramadan - Réunion à Khénifra sur l'approvisionnement des marchés et le contrôle des prix des denrées alimentaires

Khénifra — Les mesures à prendre pour garantir un approvisionnement régulier du marché et le contrôle des prix et de la qualité des produits de grande consommation durant le mois sacré du Ramadan, ont été, vendredi, au centre d'une réunion tenue au siège de la province de Khénifra.

Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la province de Khénifra, Mohamed Fettah a rassuré quant à l'abondance des produits de première consommation dans l'ensemble des points de vente de la province, relevant que les prix sont stables pour la plupart des produits qui connaissent une demande croissante durant le mois du Ramadan avec une offre abondante en denrées bien supérieure à la demande.

M. Fettah qui intervenait à l'issue de sa participation, par visioconférence, à la réunion de la Commission interministérielle de veille et de suivi de l'état d'approvisionnement des marchés et des prix en prévision du mois de Ramadan, a appelé la commission provinciale de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires et les commissions locales qui en découlent à multiplier leurs sorties, l'objectif étant de contrôler toute éventuelle hausse injustifiée des prix ou encore la mise en vente de produits impropres à la consommation de nature à altérer la santé des citoyens.

Il a invité l'ensemble des intervenants et acteurs de la province à suivre de près la situation de l'approvisionnement des marchés en denrées alimentaires de grande consommation et à intervenir avec la rigueur requise pour mettre un terme à toute pratique qui nuit au bon approvisionnement des marchés et à la santé des citoyens de la province.

À noter qu'en application des Hautes Instructions Royales, la Commission interministérielle de veille et de suivi de l'état d'approvisionnement des marchés et des prix a tenu au siège du ministère de l'Intérieur, une réunion en prévision du mois sacré de Ramadan.

Cette réunion élargie intervient pour s'arrêter sur la situation d'approvisionnement des marchés et des prix en prévision du mois sacré de Ramadan, évaluer le bilan des activités de surveillance, renforcer le contrôle des marchés et lutter avec fermeté contre toutes les formes de spéculation et de manipulation des prix et toute pratique illégale susceptible d'entraver le fonctionnement normal des marchés et de porter atteinte à la santé et la sécurité des citoyens, aux droits des consommateurs et à leur pouvoir d'achat.

Cette rencontre s'est déroulée avec la participation, par visioconférence, des walis des régions, des gouverneurs des préfectures, des provinces et des préfectures d'arrondissement du Royaume, des secrétaires généraux et chefs des divisions des affaires intérieures et des divisions des affaires économiques dans les préfectures et provinces, ainsi que des chefs des services décentralisés concernés.