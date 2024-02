Maroc: Tanger - Examen des mesures nécessaires pour assurer un bon approvisionnement des marchés

Tanger — Une réunion s'est tenue, vendredi à Tanger, pour examiner les différentes mesures devant être prises pour assurer un bon approvisionnement des marchés de la région, en prévision du mois sacré du Ramadan.

Dans ce cadre, le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, Younes Tazi, a souligné la nécessité pour tous les intervenants dans l'approvisionnement des marchés et le contrôle des prix de veiller au respect des dispositions juridiques et réglementaires régissant l'approvisionnement du marché local et à la mise en oeuvre des mesures légales contre les contrevenants, et de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles.

Le Wali a souligné la nécessité d'oeuvrer de manière proactive pour assurer la disponibilité des denrées alimentaires en quantité suffisante et à des prix raisonnables sur tous les marchés et points de vente, notant l'importance de sensibiliser les commerçants, les professionnels et les fournisseurs à la nécessité de faire preuve d'un sens élevé de citoyenneté et d'oeuvrer pour l'intérêt général, pour assurer un approvisionnement régulier des marchés, en préparation du mois sacré du Ramadan.

Après avoir souligné que les opérations de contrôle sont menées périodiquement tout au long de l'année, M. Tazi a exhorté tous les intervenants dans la commission mixte provinciale et les commissions locales de contrôle des prix à intensifier les tournées des les différents marchés et points de vente pour protéger le consommateur, en veillant au respect des prix des produits subventionnés et à la stabilité des prix des autres produits, et en luttant contre les pratiques anticoncurrentielles (spéculation, monopole, multiplicité des intermédiaires...).

Cette réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général de la préfecture de Tanger-Assilah, des autorités provinciales et des représentants des services extérieurs et des institutions publiques concernés.

Dans une déclaration à la presse, le directeur régional de l'Agriculture de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Aziz El Balouti, a souligné que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des réunions périodiques tenues par le wali de la région pour assurer le suivi de l'état d'approvisionnement des marchés et d'activer les mesures nécessaires en prévision du mois sacré du Ramadan.

Il a affirmé que la situation de l'approvisionnement des marchés de la région est "bonne" et se caractérise par une abondance de denrées alimentaires, notant que les marchés seront marqués par un approvisionnement suffisant et régulier au cours des prochaines semaines.