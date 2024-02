Maroc: Éco-écoles - 131 établissements primés dans la région de Rabat-Salé-Kénitra au titre de 2022-2023

Rabat — Quelque 131 établissements scolaires de la région de Rabat-Salé-Kénitra ont reçu, vendredi, des distinctions internationales dans le cadre du programme Éco-écoles, conçu par la Fondation pour l'éducation environnementale et déployé au Maroc par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement.

Lors d'une cérémonie organisée au Centre d'épanouissement régional de l'éducation et de la formation, 22 établissements ont été récompensés du Pavillon vert, 32 du certificat d'argent et 77 établissements du certificat de bronze.

S'agissant de la compétition nationale "Kane Ya Makane", ont été récompensés pour leur comportement environnemental au niveau de la région, quatre écoles, 24 élèves d'éco-écoles publiques et privées en milieux urbain et rural, ainsi que huit membres du personnel administratif et éducatif, sous la supervision de 24 directeurs au niveau national.

Dans le cadre du programme international "Jeunes reporters pour l'environnement", trois reportages vidéo ont été récompensés au niveau national et ont reçu d'importants prix de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, à savoir des tableaux numériques et des certificats d'appréciation nationaux et internationaux.

S'exprimant à cette occasion, le directeur de l'Académie régionale d'éducation et de formation de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour, a indiqué que cette cérémonie, qui vient en consécration du slogan "Une école de qualité pour tous", promeut les valeurs de l'éducation au développement durable à travers le programme Éco-écoles.

Après avoir salué les efforts des élèves et du personnel des établissements scolaires et l'action des clubs d'éducation à l'environnement, ainsi que des différents acteurs et partenaires, M. Aderdour a affirmé que l'Académie est déterminée à contribuer à la mise en oeuvre ce "programme éducatif important".

Il a, dans ce sens, souligné la nécessité de promouvoir l'éducation aux valeurs écologiques au niveau des établissements scolaires, de sensibiliser les nouvelles générations aux objectifs du développement durable et de leur inculquer les comportements écologiques responsables.

Pour sa part, Rachida Yomka, enseignante au niveau primaire à l'éco-école Sidi Abdallah de Salé, a confié, dans une déclaration à la MAP, que son établissement a créé le "Jeu du parcours des éco-écoles", en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, précisant que cette activité ludique comprend 7 étapes, 7 axes et 17 objectifs.

Ce parcours représente l'ensemble des normes auxquelles les établissements doivent se conformer pour obtenir le Pavillon vert, a-t-elle précisé.