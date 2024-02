Maroc: Le FLAM, un espace idoine pour le dialogue et l'échange entre le nord et le sud du continent ( participants)

Marrakech — Le Festival du livre africain de Marrakech (FLAM) constitue un espace idoine pour le dialogue et l'échange entre le nord et le sud du continent, ont souligné des écrivains participant à la 2e édition de cet évènement, qui se poursuit jusqu'au 11 février.

Dans des déclarations à la MAP, ces écrivains ont relevé que cette manifestation culturelle offre l'occasion de promouvoir le dialogue entre les intellectuels africains et de mettre en avant le rôle de la littérature au service du continent et de sa population.

À cet égard, l'écrivain d'expression française Louis-Philippe Dalembert a indiqué que le FLAM constitue une opportunité de discuter des questions liées à l'Afrique à travers une rencontre directe entre les écrivains du continent.

De son côté, l'écrivain marocain Khalid Lyamlahy a fait observer que le festival permet de relier le nord et le sud du continent, et de rapprocher les écrivains marocains et maghrébins de ceux de l'Afrique subsaharienne.

A son tour, l'écrivaine ivoirienne Veronique Tadjo a estimé que le FLAM représente "un lieu important pour rencontrer les écrivains africains et le public, et constitue une opportunité de lancer des débats qui nous permettent de "mieux comprendre nos enjeux."

Porté par l'association "We Art africains", le Festival du livre africain vise à célébrer la littérature et la culture africaines, offrant l'occasion aux publics de tous âges, de prendre part à l'événement et d'accéder gratuitement à l'ensemble des sites d'accueil, en vue de rapprocher la culture et l'art au public.

Pour cette deuxième édition, la programmation propose des thématiques reflétant l'actualité scientifique et éditoriale de l'Afrique et consacre une place particulière à la réactivation et à la consolidation des mémoires et des liens qui unissent tous les Africains partout où ils se trouvent. Des oeuvres musicales et des lectures poétiques sont également proposées.

Le festival connaît la présence de plusieurs figures de la littérature africaine tels que José-Eduardo Agualusa (Angola), Leïla Bahsaïn (Maroc), Souleymane Bachir Diagne (Sénégal), Ali Benmakhlouf (Maroc), Sophie Bessis (Tunisie), Siham Bouhlal (Maroc), Yasmine Chami (Maroc), Touhfat Mouhtare (Comores), Fanta Dramé ( Mauritanie) Wilfried N'Sondé (République du Congo), Saad Khiari (Algérie) et Mia Couto (Mozambique).