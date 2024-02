Seychelles: 164 pêcheurs illicites malgaches arrêtés par les garde-côtes

Les garde-côtes seychellois ont intercepté des boutres de pêche malgaches dans les eaux territoriales des Seychelles. Un total de 164 pêcheurs malgaches ont été appréhendés lors de cette opération. La pêche illégale s'est déroulée à l'île Providence, située à 400 km d'Antsiranana, où les garde-côtes seychellois ont mis fin aux activités de pêche illicite de concombres de mer.

Les pêcheurs malgaches opéraient de manière discrète, explorant les mers pendant la nuit pour capturer des concombres de mer. Le bateau, dépourvu de nom, de système de surveillance VMS ou AIS, ne portait aucun pavillon et ne disposait d'aucune autorisation. Ces détails soulignent la nature clandestine et illégale de leurs activités.

Selon les informations du ministère de la pêche et de l'économie bleue, il s'agit d'un réseau organisé de pêcheurs illicites recrutés illégalement. Ces hommes proviennent de différentes régions, notamment Mahajanga, Toamasina, Nosy Be, Ambanja et Ambilobe. Les autorités malgaches ont rapidement pris des mesures.

Cette arrestation n'est pas un cas isolé. Les garde-côtes seychellois ont déjà arraisonné deux boutres malgaches l'année précédente, impliqués dans la pêche illégale d'holothuries dans les eaux seychelloises. Ces incidents soulignent la récurrence du problème et la nécessité d'une action coordonnée.

Appel à la collaboration et à la vigilance. Suite à ces événements, le ministère de la Pêche et de l'économie bleue appelle à une collaboration étroite avec les forces de l'ordre et les communautés locales. Il encourage la fourniture d'informations sur toute découverte de pêches ou de pêcheurs illicites, soulignant l'importance de la participation de tous pour mettre fin à ces pratiques préjudiciables.

L'arrestation de 164 pêcheurs malgaches par les garde-côtes seychellois marque une étape significative dans la lutte contre l'exploitation illégale des concombres de mer. Les autorités des deux pays doivent maintenant collaborer étroitement pour poursuivre les enquêtes et prendre des mesures strictes contre les réseaux de pêcheurs illicites. La préservation des ressources marines nécessite une action rapide et coordonnée à l'échelle internationale.