Madagascar: Transport maritime - Vers la publication du nouveau Code

Le Code réglementant le transport maritime date du 3 février 2000, il a 24 ans. Raison pour laquelle, les parties prenantes oeuvrant dans le secteur ont procédé à la refonte de ce texte réglementaire qui n'est plus conforme à l'évolution du contexte actuel.

« On attend ainsi la publication de ce nouveau Code du transport maritime au mois de juin de cette année, après sa soumission aux prochaines réunions des Parlements », a expliqué le directeur général de l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF), Jean Edmond Randrianantenaina, lors de l'Assemblée générale du Conseil National Tripartite du Travail Maritime (CNTTM), hier. Il s'agit d'une plateforme de concertation entre l'administration y compris l'Agence Portuaire Maritime et Fluviale et les organisations professionnelles d'employeurs telles que les armateurs de pêche et de transport maritime ainsi que les organisations syndicales et professionnelles des gens de mer.

« L'adoption de ce nouveau Code du transport maritime permettra de faciliter la mise en application des 25 Conventions Internationales dans le domaine maritime qui ont été ratifiées par Madagascar, à l'échelle nationale. Ce qui permettra également de combler le vide juridique dans le domaine de la gestion du transport maritime en général », a-t-il fait savoir. À l'issue de cette assemblée générale du CNTTTM, les nouveaux membres de bureau ont été élus.