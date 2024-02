Madagascar: Pureplay Football League - Inate Fc Rouge, prêt à relever le défi

Novice du championnat, Inate Fc Rouge est prêt à conquérir la Pureplay Football League. Le club affrontera le Dato FC, demain à By-pass.

Dans l'arène bouillonnante de la Pureplay Football League (PFL), un nouveau venu se prépare à faire ses premiers pas, l'Inate FC Rouge. Issu de la fusion entre l'Inate FC et le FC Rouge, ce club novateur est déterminé à relever les défis qui se dressent devant lui lors de cette cinquième édition du championnat de Madagascar de première division. L'histoire de l'Inate FC Rouge est celle d'une collaboration ambitieuse entre deux entités distinctes. L'Inate FC a gagné sa place en première division après un brillant parcours en D2 nationale, se hissant au rang de vice-champion. De son côté, le FC Rouge a connu la gloire en remportant le championnat de la ligue 1 Analamanga lors de sa première apparition en compétition fédérale. Bien que son parcours en Pro D2 se soit arrêté prématurément, le club a fait sensation en atteignant les quarts de finale du Grand Tournoi d'Antananarivo, défiant des adversaires de renom lors de cette compétition pré-saison.

Confronté à des contraintes financières et à un manque de joueurs, l'Inate FC a reçu plusieurs propositions de fusion, dont celle du FC Rouge. Convaincu par cette collaboration, l'Inate FC Rouge s'est fixé pour objectif principal de s'installer durablement dans l'élite sans être relégué en deuxième division. Hasina Rakotondramiara, président du FC Rouge, a souligné lors d'une conférence de presse hier, à l'Espace By Nah Ambohimanambola, que toutes les dépenses et décisions sont prises en concertation entre les deux entités, dans un esprit d'équité.

Petit poucet. Malgré son statut de petit poucet, l'Inate FC Rouge est prêt à affronter des adversaires de taille dans la conférence Sud, comprenant des clubs renommés tels que l'Elgeco Plus, le CFFA et le Mama FC, Zanakala FC, 3FB, Disciples FC et Dato FC. « Nous sommes prêts à relever le défi pour cette première saison en élite. Nous ne serons pas en reste face à ces grands clubs », a déclaré Hasina Rakotondramiara avec détermination. Avec une équipe composée de 30 joueurs, dont 8 issus de l'Inate FC, 5 jeunes recrues et 17 joueurs du FC Rouge, l'Inate FC Rouge aborde son premier match avec confiance. Leur rencontre contre le Dato FC, demain à 12h30 au stade By-pass marque le début de leur aventure dans la PFL.

La sélection des joueurs s'est faite à travers des tests rigoureux, dans le but de former une équipe solide et compétitive. Maître Dama supervisera l'entraînement physique des joueurs, assurant ainsi leur préparation optimale pour les défis à venir. Avec sept matchs intenses au programme, l'objectif pour l'Inate FC Rouge est de se classer parmi les quatre premiers pour accéder à la prochaine phase de la compétition. Déterminés et unis, les joueurs et le staff de l'Inate FC Rouge sont prêts à écrire une nouvelle page de l'histoire du football malgache dans la PFL.