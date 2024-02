Madagascar: Finale CAN 2024 - La Côte d'Ivoire défie le Nigéria pour une 3e étoile

Les deux équipes se retrouvent demain en finale de la Coupe d'Afrique des nations. Les Éléphants sont en quête d'une troisième étoile si les Super Eagles nigérians visent un quatrième titre.

Qui remportera la CAN 2024 ? Le vainqueur sera connu demain à l'issue de la finale au Stade Alassane Ouattara. Les deux équipes se sont déjà affrontées lors de la deuxième journée des matchs de poule avec la victoire du Nigeria par 1 but à 0.

La Côte d'Ivoire, hôte de la compétition, est passée par l'enfer mais a su rebondir jusqu'au bout de son tournoi. Qualifiés pour les huitièmes de finale en étant meilleur troisième, les Eléphants ont éliminé les champions sénégalais en huitième, les Maliens en quarts et les Congolais en demi-finale. Dans une ambiance de feu, les Ivoiriens, qui ont habitué aux surprises tout au long de la compétition, rêvent d'une revanche en finale, dimanche, face au Nigeria. En face, le Nigéria, fait partie des favoris et a fait parler un collectif de fer pour se hisser jusqu'à l'ultime rencontre de la compétition. Les Super Eagles, deuxième de la poule A, ont battu respectivement les Camerounais en huitièmes, les Angolais en quarts et les Sud-africains en demi-finale.

Les deux équipes se sont affrontées à six reprises avec un bilan très équilibré avec trois victoires chacune. Le Nigeria a d'ailleurs déjà battu la Côte d'Ivoire durant cette CAN 2024. « On est passé des plus mauvais aux meilleurs en quelques jours. Il ne faut pas s'arrêter là et passer du plus mauvais aux héros nationaux », a déclaré le milieu des Éléphants Franck Kessié. Les Ivoiriens attendent le soutien de tout un peuple. « Notre équipe a un énorme état d'esprit. On se bat ensemble. Terem Moffi et Kelechi Iheanacho, c'était leur premier match dans la compétition et ils sont rentrés comme s'ils les avaient tous joués. Nous sommes 25, c'est difficile de nous battre », a fait savoir le sélectionneur du Nigeria José Peseiro.