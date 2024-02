Madagascar: Météo - La pluie, encore au rendez-vous ce week-end

Les conditions météorologiques restent favorables aux pluies localement orageuses sur les hautes terres centrales et la moitié Nord de l'île pour cette journée. Demain, elles seront localisées dans les parties Nord-Ouest, Nord-Est, Centre Est de l'île ainsi que la partie Nord des hautes terres centrales. Aucun changement significatif des températures n'est à signaler. Pour Antananarivo, elles seront comprises entre 19°C et 20°C si pour Mahajanga, la température maximale pourrait atteindre les 37°C.

La Direction générale de la météorologie (DGM) a publié un avis de vigilances fortes pluies hier. Le cumul des précipitations dans le Sud-Est, sur les hautes terres centrales et une partie du Nord du pays sera compris entre 40 et 90 mm pour les prochaines 24 heures dans certaines localités. Pour cette journée, cet avis de vigilance fortes pluies concerne tout particulièrement Sofia, Diana, une partie d'Alaotra Mangoro, les districts de Tsaratanana et Anjozorobe.

Pour la journée de demain, Maevatanana et Kandreho seront les plus touchées. Ce bulletin a émis un avis de vigilance jaune pour Vatovavy, Fitovinany, Atsimo-Atsinanana et Betsiboka. Un avis de vigilance vert pour Analamanga, Sofia, Diana ainsi qu'une partie d'Alaotra Mangoro.