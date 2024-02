Madagascar: Infrastructures - 40 salles de classe à reconstruire

Le passage du cyclone Batsirai a causé d'énormes dégâts dans la Grande île. Le secteur de l'éducation fait partie des plus touchées avec 2 500 salles de classes détruites dans toute l'île.

Le pays s'est engagé dans la mise en oeuvre de projets structurants et d'infrastructures résilientes respectant les normes para cycloniques. Une priorisation de la reconstruction de certaines salles détruites avec le principe du 3 B "Build Better than Before » a été initiée. En somme, quarante salles seront reconstruites via l'indemnité d'assurance en matière de risques cycloniques que le pays a obtenus en souscrivant à la couverture d'assurance ARC (African Risk Capacity) en 2021.

D'un montant de 10.714.206 USD, ce fonds va permettre « d'apporter des appuis aux actions de réponse aux urgences et de renforcer les activités de résilience ». Les salles de classes à reconstruire sont localisées dans les Districts de Mananjary, Nosy Varika et Manakara dont plus précisément l'EPP d'Ankarimbary à Manakara, l'EPP Antsenavolo à Mananjary, le CEG Fenoarivo et le Lycée Ambahy à Nosy Varika.

Résultats. Dans ce sens, les travaux de reconstruction de l'EPP d'Ankarimbary sont actuellement effectués à 100 %. Son inauguration officielle a eu lieu le jeudi 08 février 2024. Pour le cas de l'EPP Antsenavolo, la pose de première pierre en vue de sa reconstruction s'est déroulée le mercredi 07 février 2024. La reconstruction des salles du CEG Fenoarivo et du Lycée d'Ambahy du District de Nosy Varika attendent leur coups d'envoi qui est fixé pour aujourd'hui.

Une cérémonie de pose de la première pierre effectuée avec l'équipe de la CPGU codirigée par Bako Nirina RABEVOHITRA, Secrétaire Exécutif Adjoint de la CPGU et Mbolatiana ANDRIAMIARINOSY, Coordinatrice nationale du Programme ARC à Madagascar, et en présence des élus et autorités locaux de la Région Vatovavy et Fitovinany marquera de façon officielle cette journée.