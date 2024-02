Madagascar: Agriculture - Digitalisation renforcée grâce à l'appui de la FAO

Dans une démarche visant à renforcer les moyens de subsistance et à améliorer la sécurité alimentaire dans les régions vulnérables de Nosy Varika et d'Ikongo à Madagascar, un partenariat a été établi entre la FAO et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement (MINAE).

Cette collaboration stratégique vise à soutenir 2 300 ménages des zones rurales touchés par les récents cyclones. L'objectif principal de cette initiative est de promouvoir la science, les technologies et l'innovation en tant que moteurs essentiels de la transformation des systèmes agroalimentaires à Madagascar. Dans cette optique, la FAO a remis plusieurs équipements informatiques au MINAE pour concrétiser la mise en oeuvre de la stratégie nationale de digitalisation agricole. Cette stratégie s'inscrit dans le cadre du projet de coopération technique sur l'appui à l'innovation et à la digitalisation des systèmes agroalimentaires.

Équipements. Cette collaboration vise également à soutenir un projet axé sur l'appui institutionnel à la transformation inclusive et durable des systèmes alimentaires à Madagascar. En fournissant des équipements informatiques et en facilitant le développement d'un système de suivi et d'évaluation efficace des projets, la FAO s'engage à renforcer les capacités locales et à favoriser une approche participative dans la gestion des ressources et des programmes agricoles.

%

Le projet Mionjo (Soutien aux moyens de subsistance résilients dans le sud de Madagascar), financé par la Banque mondiale et en collaboration avec le ministère de l'Intérieur ainsi que le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, bénéficiera également de ces équipements. Ce projet vise à renforcer la résilience des communautés du sud de Madagascar face aux défis climatiques et économiques. Bref, cette initiative conjointe entre la FAO et le MINAE illustre l'engagement continu des organismes internationaux à soutenir le développement agricole et rural à Madagascar. En mettant l'accent sur la digitalisation et l'innovation, ces partenaires contribuent à renforcer la capacité des communautés locales à relever les défis et à saisir les opportunités dans le secteur agricole, garantissant ainsi une sécurité alimentaire durable pour les générations futures.