Madagascar: MCB - Un voyage tous frais payés à New York offert à Mlle Ravoajanahary

La banque MCB Madagascar a organisé un jeu intitulé « Visa New York » du 20 novembre 2023 au 20 janvier 2024 au profit de ses clients répartis dans ses 15 agences dont 9 agences implantées à Antananarivo. « Chaque client ayant effectué un paiement via sa carte VISA pour un montant de 100 000 Ar obtient un ticket de participation au tirage au sort.

Si le montant des paiements se cumule durant cette période, il a droit à plusieurs tickets de participation à raison de 100 000 Ar chacun. Ils n'ont ainsi pas besoin de s'inscrire pour ce faire. L'objectif consiste à sensibiliser les gens à utiliser les cartes VISA compte tenu de la sécurité et la commodité qu'elles offrent. D'autant plus que le TPE (Terminal de Paiement Électronique) et l'e-commerce sont en pleine expansion à Madagascar », a fait savoir Haja Rasolonjatovo, le directeur Retail de MCB lors de la remise des lots aux gagnants hier à son siège à Alarobia.

Ainsi, le gros lot comportant un voyage tous frais payés à New York pour quatre personnes a été attribué à Mlle Ravoajanahary. « L'utilisation de carte VISA fait partie de mon quotidien, que ce soit pour faire du shopping dans les grandes surfaces, ou manger dans un restaurant ou bien effectuer des achats en ligne. Je l'utilise même pour acheter mes billets d'avion. Ce qui me permet d'éviter toute manipulation de monnaie fiduciaire. Je suis satisfaite des services offerts par MCB. En outre, on peut effectuer des retraits dans les GAB des autres banques avec sa carte à des prix compétitifs. Le paiement à l'international est également exempté de frais », a-t-elle raconté.