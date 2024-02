Madagascar: Haja Resampa - « Les infrastructures sportives et une bonne préparation, gages de réussite des sportifs »

Les sportifs sont les bons ambassadeurs du pays et l'Etat renouvelle ses engagements pour la participation aux grandes compétitions sportives.

Les constructions des infrastructures sportives se poursuivent pour le ministère de la Jeunesse et des Sports. Aucun district ne sera plus lésé en matière d'infrastructures comme le stipulent les engagements présidentiels. Le développement du sport à Madagascar ne peut se passer de l'existence d'infrastructures de qualité respectant les normes internationales dans toutes les régions du pays. Les résultats récoltés ces dernières années témoignent de l'importance des infrastructures. « Nous allons continuer la construction des infrastructures sportives. Nous sommes ambitieux car la bonne préparation des sportifs va de pair avec l'existence d'infrastructures de qualité. Pour nous, l'essentiel n'est plus de participer, mais de remporter des résultats comme le cas lors des Jeux de la Francophonie et la première place lors des Jeux des Iles », a expliqué Haja Resampa, ministre de la Jeunesse et des Sports, en marge de l'inauguration du terrain de Moramanga, hier, en compagnie du président de la République Andry Rajoelina. Cette année, Madagascar a plusieurs rendez-vous à honorer, entre autres les Jeux africains à Accra, Ghana et les Jeux Olympiques à Paris. « Les jeunes et les sportifs peuvent compter sur l'Etat, à commencer par le président de la République, tout le gouvernement dont le ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous remercions du soutien inconditionnel du chef de l'Etat envers nous les sportifs », a continué le numéro un du sport malgache. Les jeunes et les sportifs de Moramanga sont gâtés avec la construction de ce terrain d'une capacité de 1000 places avec 6 vestiaires. Le président a promis la construction d'une piste en tartan sur le terrain pour l'athlétisme. Dans le cadre des 100 jours du ministère, plusieurs infrastructures seront inaugurées dans les quatre coins de l'île.