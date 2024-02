Madagascar: Viavy Film Festival - Lancement du premier festival du film dédié aux femmes, hier

Pour la première fois, un festival destiné à promouvoir le talent des femmes scénaristes, productrices ou réalisatrices de films sera déployé à Madagascar. Il s'agit de Viavy Film Festival (VFF) qui aura lieu en mars, le mois de la femme, pour deux jours de festivités au Canal Olympia, les 15 et 16 mars prochains, notamment.

Un appel à films courts, d'une durée d'une minute à 45 minutes, écrits, réalisés ou produits par des femmes a d'ailleurs été lancé hier par Koloina Andriamanantsoa et Ony Andriananantany, les deux fondatrices de ce festival inédit, Felana Rajaonarivelo, la présidente du Jury du festival et Onjatiana Razafindrakoto, la marraine du festival et non moins directeur général de Canal +. D'ailleurs, cette dernière entité soutiendra cet événement dans le cadre de son programme d'appui à l'industrie du cinéma malgache et des femmes (Canal+Impact). Le concours sera axé sur trois catégories, dont la fiction, le documentaire et l'animation pour cette première édition. Les plus méritants se verront décerner le Trophée Tresse d'Or, le Trophée d'argent et le prix du jury « Somala ».

Cette initiative a pour ambition de mettre en lumière la place des femmes dans cette industrie naissante qui regorge de métiers autant techniques que créatifs accessibles et à la portée des femmes. « Mais il faut pour cela qu'elles soient conscientes de la place qu'elles peuvent prendre et les familiariser aux processus de cette industrie », soulignent ces quatre femmes de conviction. Il s'agit également de faire comprendre que le cinéma est un secteur important puisqu'il constitue un levier de développement économique d'un pays tout en étant une source non négligeable de création d'emplois. Plusieurs ateliers seront de ce fait au programme du festival.

Les intéressées auront jusqu'au 3 mars 2024 pour déposer leur candidature et envoyer leur film, selon les conditions de participation disponibles sur le site et les réseaux sociaux du festival.