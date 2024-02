Sénégal: Mort d'un étudiant par balle à l'UGB - Le parquet de Saint-Louis annonce l'ouverture d'une enquête

Le procureur du tribunal de départemental de Saint-Louis a annoncé l'ouverture d'une enquête pour élucider sur les causes de la mort de l'étudiant Alpha Yéro Tounkara, âgé de 22 ans, en L2 de l'UFR LSH, a succombé à ses blessures hier, vendredi 09 février 2024, suite à des manifestations sur le campus de l'UGB.

« Une enquête est ouverte et confiée à la Section de Recherches qui s'est transportée à l'hôpital régional pour plus amples informations. Les investigations et une réquisition à personne qualifiée aux fins d'autopsie vont permettre de déterminer les circonstances et les causes exactes du décès », a annoncé le parquet de Saint-Louis afin d'élucider les causes liées à ce décès.

Il faut noter que la tension a été vive, hier vendredi, dans la ville de Saint-Louis où ce jeune étudiant de l'Université Gaston Berger (UGB) a perdu la vie lors de rudes affrontements contre le report des élections entre étudiants et Forces de l'ordre.