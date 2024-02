Sénégal: Agression de journalistes par des FDS - La CJRS condamne vigoureusement

Ce vendredi lors de violents manifestations des journalistes Sénégalais ont passé mauvais quart d'heure entre les mains des forces de défense et de sécurité. La journaliste Habsa Wane de seneweb a été brutalisée et interpellée par des agents des FDS. Une attitude qui a indigné et fait réagir la convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS).

La convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) a vigoureusement réagi suite aux agressions sur des journalistes exercées par les forces de défense et de sécurité. Comme relaté dans le communiqué de la CJRS, des journalistes ont été victime en ce jour de manifestations d'agressions, de brutalités et même d'insultes. Pendant qu'ils exerçaient leur métier. » Plusieurs reporters ont été agressés. Parmi eux des femmes dont certaines ont été admises aux urgences et d'autres en état de choc », a regretté la CJRS.

Pour la CJRS, » ces atteintes graves aux libertés des journalistes et de la presse ne sauraient rester impunis. Car aucune circonstance ne peut les justifier ». Dans sa lutte contre l'impunité la CJRS, » appelle les journalistes et tous les acteurs de la presse et des médias à rester unis autour de la préservation autour des libertés garanties par la Constitution ».

Ces faits, informe la CJRS sont documentés par des photos et des vidéos qui seront transmises à toutes les organisations de défense des journalistes. Ainsi, ,la CJRS appelle l'Etat à plus de responsabilité et de retenue.