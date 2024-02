Maroc: Fès - Abondance de l'offre des produits alimentaires durant le mois de Ramadan et contrôle permanent des prix

Fès — Les différents produits alimentaires de large consommation seront offerts en abondance sur le marché à Fès durant le mois sacré du Ramadan et des mesures ont été prises pour assurer un contrôle permanent des prix, selon la wilaya de Fès-Meknès.

La ville de Fès connaît une grande abondance de l'offre des produits alimentaires de large consommation, a assuré, dans une déclaration à la presse, le secrétaire général de la préfecture de Fès, Abdelsalam Frindo, tout en insistant sur la poursuite des opérations lancées par les différentes commissions de contrôle des prix pour que les marchandises parviennent au consommateur en bon état.

"Nous veillons également à ce que les produits soient de la qualité requise", a-t-il indiqué en marge de la réunion de la Commission interministérielle de veille et de suivi de l'état d'approvisionnement des marchés et des prix, tenue vendredi au siège du ministère de l'Intérieur à Rabat, en prévision du mois sacré de Ramadan et laquelle ont pris part également, par visioconférence, le Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, et les chefs des services extérieurs.

M. Frindo a aussi souligné la nécessité du renforcement des circuits de distribution et de production pour lutter contre d' éventuels phénomènes de spéculation afin de garantir que ces produits soient à la portée des consommateurs durant le mois sacré.

Les opérations de contrôle doivent être permanentes, a-t-il insisté, tout en faisant état de leur intensification avant et au cours du mois de ramadan pour garantir une bonne qualité des produits alimentaires de large consommation.

Le responsable a, de même, fait part de l'engouement croissant des consommateurs durant ce mois sacré pour certains produits tels les oeufs, le lait, les viandes rouges et blanches et les fruits et légumes, rappelant que ces produits sont disponibles en quantités suffisantes sur le marché.

Cette réunion élargie intervient pour s'arrêter sur la situation d'approvisionnement des marchés et des prix en prévision du mois sacré de Ramadan, évaluer le bilan des activités de surveillance, renforcer le contrôle des marchés et lutter avec fermeté contre toutes les formes de spéculation et de manipulation des prix et toute pratique illégale susceptible d'entraver le fonctionnement normal des marchés et de porter atteinte à la santé et la sécurité des citoyens, aux droits des consommateurs et à leur pouvoir d'achat, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur.

Concernant la situation d'approvisionnement des marchés nationaux, il ressort des données présentées par les responsables des départements ministériels et des établissements concernés et des conclusions des recherches de terrain menées dans les différentes préfectures et provinces, que l'approvisionnement des marchés en différents produits de consommation demeure "normal" et que les stocks disponibles, la production prévisionnelle et l'offre devant être disponible lors des prochaines semaines permettront de satisfaire les besoins de termes de consommation des différents produits de base durant le mois sacré de Ramadan et les mois à venir, ajoute le communiqué.