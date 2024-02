Maroc: Dakhla - Clôture en apothéose de la 10ème édition du Raid Sahraouiya

Dakhla — La dixième édition du Raid solidaire Sahraouiya, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a pris fin vendredi avec l'organisation d'un gala de charité au profit de l'association SOS Village d'Enfants et une cérémonie de remise des prix aux vainqueurs.

Cette cérémonie de clôture, marquée notamment par la présence du Wali de la région de Dakhla Oued Eddahab, gouverneur de la province de Oued Eddahab, Ali Khalil, du président du Conseil régional, El Khattat Yanja, ainsi que de plusieurs consuls à Dakhla, élus et représentants de la société civile, a connu la signature de deux conventions de partenariat dans le domaine de la protection de la famille.

Signées par le président de SOS Village d'Enfants, Amine Demnati, la présidente de la section régionale de la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance à Dakhla, Khouira Ahl Takrour et la présidente de l'association Taiba des oeuvres sociales, Maimouna Amidane, ces conventions visent l'autonomisation de la famille, la promotion des conditions de la femme et la protection de l'enfant.

Par ailleurs, le premier prix de cette édition du Raid Sahraouiya est revenu au duo français Salome Raffi et Elise Pollini de l'association "Un petit bagage d'amour".

Le binôme marocain Narjiss El Fassi et Amal Adyel, représentant SOS Village d'Enfants s'est placé, quant à lui, en deuxième position, tandis que le duo composé de la Rwandaise Ernestine Umbiyeye et la Ghanéenne Rahinatu Wintina de l'Agence marocaine de la coopération internationale et représentant l'association FBX Rwanda a complété le podium.

Dans une allocution de circonstance, la présidente de Lagon de Dakhla, Laila Ouachi, s'est félicitée des grands efforts entrepris lors de cette édition afin d'appuyer les associations.

Cette cérémonie de clôture a également été marquée par la remise des prix d'honneur à trois binômes : Admila Eneida Lopes (Cap-Vert) et Fanny Saïda Andriamialisoa (Madagascar) de l'association pour le développement de Fonte Lima, Sarah et Amrance Tanteliniaina (Madagascar) de l'association Tsara Fo pour l'aide de Madagascar, et Marine Gibard et Suzanne Cariant (France) de l'association Golden Blocks.

Ainsi, la ville de Dakhla a vibré au rythme d'un événement unique en son genre, fédérateur de bonnes volontés et dont la principal mission est la promotion de la condition féminine, l'inclusion sociale et la promotion des provinces du Sud.