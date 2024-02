Maroc: Guelmim - Offre abondante des produits alimentaires durant le mois de Ramadan

Guelmim — Les différents produits alimentaires qui connaissent une forte demande durant le mois sacré du Ramadan, sont disponibles en grande quantité sur les marchés de la province de Guelmim, a affirmé le chef de la division des affaires économiques et de la coordination à la wilaya de la région Guelmim-Oued Noun, Ali Afadis.

Dans une déclaration à la MAP à l'issue de la réunion vendredi de la commission interministérielle de veille pour le suivi de l'approvisionnement des marchés et des prix, à laquelle a participé par visioconférence le wali de la région Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhay, M. Afadis a indiqué que les différents marchés de la province de Guelmim connaissent une abondance de l'offre des denrées alimentaires les plus consommées pendant le mois de Ramadan que les prix de ces produits se situent dans la moyenne nationale.

Concernant les mesures prises pour assurer la sécurité sanitaire des citoyens, il a souligné que des réunions de coordination auront lieu avec tous les départements concernés pour arrêter des programmes de contrôle des prix, de la qualité et des comportements contraires aux lois en vigueur, en particulier la loi sur la concurrence et la liberté des prix, en vue de lutter contre la spéculation qui pourrait conduire à une hausse des prix.

De son côté, le chef du service vétérinaire à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSAA), Sara Benhams a noté que ce service assure le contrôle de la qualité des produits alimentaires en effectuant des tournées sur les commerces et les marchés et par le prélèvement des échantillons pour effectuer des analyses en laboratoire afin de garantir la qualité des matières destinées à la consommation.

Un communiqué du ministère de l'Intérieur a indiqué que la réunion élargie de la commission interministérielle avait pour objectifs d'examiner l'état d'approvisionnement des marchés et des prix en prévision du mois sacré de Ramadan, d'évaluer le bilan des activités de surveillance, de renforcer le contrôle des marchés et de lutter avec fermeté contre toutes les formes de spéculation et de manipulation des prix et toute pratique illégale susceptible d'entraver le fonctionnement normal des marchés et de porter atteinte à la santé et la sécurité des citoyens, aux droits des consommateurs et à leur pouvoir d'achat.

Le communiqué ajoute que l'approvisionnement des marchés en différents produits de consommation demeure normal et que les stocks disponibles, la production prévisionnelle et l'offre permettront de satisfaire les besoins de consommation des différents produits de base durant le mois sacré de Ramadan et les mois à venir.