Ile Maurice: Les Lions et les Dragons dansent depuis 55 ans

Perpétuer les traditions héritées des ancêtres venus de la province de Guangdong, c'est la mission de l'Attila Cultural Group depuis 1969.

Avant cela, c'était surtout une équipe de basketball. La référence à Attila le Hun, guerrier redouté de l'empire romain, est voulue. Pour signifier un camp qui «écrase tous ses adversaires», explique Andy Chu Sun Wah. Il est le secrétaire de l'Attila Cultural Group, responsable de l'organisation des activités. Le groupe est basé à la pagode Kwan Tee.

Un an après l'indépendance, grâce à l'impulsion de Jean Ah Chuen, Attila est invité à présenter une danse du lion lors des festivités officielles. Cinquante-cinq ans plus tard, le groupe compte une soixantaine de membres, répartis en cinq équipes, qui sillonnent l'île. Pour la Fête du printemps, l'agenda est chargé : plusieurs centres commerciaux et des hôtels ont réservé des danses.

Le reste de l'année, les équipes travaillent la forme physique, la souplesse et l'agilité. Elles sont aussi invitées à exécuter la danse du lion lors des mariages, dans les commerces «parce que cela apporte la prospérité». Le calendrier est aussi rythmé par la Fête des lanternes, le Dragon boat festival, le Chinatown festival, la fête mine etc. Toutes ces prestations sont «à but non lucratif. Nous ne demandons qu'un minimum. Personne n'est rémunéré, ce sont des bénévoles», souligne Andy Chu Sun Wah. Tous les dons sont bienvenus. Ils servent par exemple à renouveler les lions qui sont «fragiles» car faits de papier mâché et de feuilles de mousseline.

Pratiquer les danses du lion et du dragon c'est faire preuve de discipline. Est-ce simple de renouveler les effectifs ? «Nous peinons à recruter des jeunes. Ils sont plus intéressés par les écrans de téléphone ou d'ordinateur que par la culture et les traditions.» Si l'Attila Cultural Group est surtout connu pour les danses du lion et du dragon, il pratique également d'autres numéros de danses féminins.