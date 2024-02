Madagascar: Antsiranana - Seychelles - 164 pêcheurs illicites malgaches rapatriés

Cent soixante-quatre pêcheurs malgaches ont été interceptés dans la zone maritime seychelloise, au large de Providence, pour avoir participé à des pêches illégales.

C'est la troisième fois que l'incident se produit depuis mai 2023. Des pêcheurs malgaches ont participé à des activités de pêche illicite. Les autorités seychelloises ont annoncé le rapatriement de ces pêcheurs illégaux. Le navire des garde-côtes, « Saya de Malha », qui les a ramenés, a accosté à Antsiranana, cette nuit au petit matin.

Lors d'une mission de patrouille des garde-côtes seychellois, six navires de pêche malgaches ont été appréhendés. Les uns sont immatriculés au niveau de l'Agence portuaire maritime et fluviale, et les autres sont inconnus. Les embarcations sont entrées depuis plusieurs jours dans l'immense Zone économique exclusive (ZEE) seychelloise et se trouvaient à 400 kilomètres d'Antsiranana.

Sur la base des informations obtenues, ces bateaux de pêche, déjà saisis aux Seychelles, sont des navires de pêche malgaches. Leurs ports d'attache se trouvent respectivement à Nosy Be et à Antsiranana. Durant cette patrouille, une quantité importante de concombres de mer a été trouvée dans leurs cales. Ces chasseurs de « dingadingana » illicites, ils naviguent en haute mer, la nuit, avant de débarquer dans les zones choisies. Il est donc difficile de les surveiller, car leurs bateaux ne disposent ni de VMS (Vessel Monitoring System) ni de AIM (Gestion de l'information aéronautique). Ce sont des outils de surveillance et de collecte des informations issues de navires. En outre, ils travaillent en réseau car les plongeurs de Mahajanga, Toamasina, Nosy Be, Ambanja, Ambilobe sont ceux qui sont rassemblés et payés pour faire le travail. C'est totalement interdit, mais ils le font, notent des responsables.

Plan d'actions conjoint

En fin de semaine dernière, les autorités seychelloises ont informé le gouvernement malgache concernant l'interception de ces navires et leurs cent soixante-quatre membres d'équipage pour qu'il prenne les mesures qui s'imposent.

C'est pour cela que le gouvernement malgache a immédiatement dépêché, dans la capitale du Nord, le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Paubert Mahatante.

De l'aéroport, il s'est dirigé directement vers les bureaux de la préfecture d'Antsiranana, où il s'est réuni avec les membres de l'Organe mixte de conception, afin d'établir un plan d'actions conjoint avec sept ministères concernés.

La pêche illégale est devenue un problème croissant aux Seychelles, du fait de leur ZEE vaste et riche en poissons et de leurs capacités limitées en termes de patrouille et de contrôle. Ils se mobilisent pour endiguer une recrudescence de la pêche illicite, mais les flottes illégales, qui viennent de loin pour piller leurs eaux, représentent un problème bien plus important.