Madagascar: Jeux africains / XIIIe édition - André Haja Resampa confirme la participation malgache

Plus que vingt-six jours et la XIIIe édition des Jeux africains débutera, dans la capitale ghanéenne. Le ministre de la Jeunesse et des sports, André Haja Resampa, en visite dans la région Alaotra-Mangoro, avec la délégation présidentielle pour l'inauguration des « Zava-bita », a réaffirmé la participation malgache à ces Jeux africains, du 8 au 23 mars.

En prenant la parole, le locataire de la Place Goulette, à Ambohijatovo, a loué l'initiative présidentielle de construire des infrastructures qui respectent les normes.

« Avoir des infrastructures sportives 'manara-penitra' fait la fierté du pays et pousse les athlètes et la jeunesse malgache vers le haut niveau. Madagascar va participer aux grands évènements sportifs internationaux, comme les Jeux africains à Accra et les Jeux olympiques de Paris, cette année. Ces belles infrastructures aident nos jeunes dans leur préparation et l'objectif est de toujours briller pour défendre l'honneur du pays. »

Il a soutenu que son ministère est toujours prêt à accompagner les sportifs et la jeunesse malgaches. Il n'a pas oublié de rappeler aux bénéficiaires de prendre soin de ces nouvelles installations pour leur pérennité. « De telles infrastructures ont été faites pour les générations actuelle et future. La population de Moramanga les mérite et je tiens à en remercier le président de la République qui est très proche du peuple », termine André Haja Resampa.