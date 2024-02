Madagascar: Natation / Fédération - Un regroupement systématique chaque saison

La nouvelle équipe à pied d'oeuvre. L'équipe sortante de la Fédération malgache de natation, présidée par Gabriel Ramanantsoa, et celle du patron de l'instance nationale nouvellement élue, Mick Roland Raveloson, ont procédé à la passation hier, au bord de la piscine de l'Académie nationale des sports à Ampefiloha.

«Nous présenterons officiellement très bientôt mon équipe après avoir déposé nos dossiers, auprès du ministère de la Jeunesse et des sports», confie le nouveau président de la Fédération. Le technicien sortant de l'ANS et entraîneur sportif de natation de niveau 3, Vony Andriamanantena, vient d'être désigné directeur technique national, succédant ainsi à Naivo Razafindrafidy.

Meilleurs résultats

Il a été entraîneur au club de Saint-Michel (2020-2024), au CRJS de Toamasina (2015-2019) et à l'Esca (2012-2014).

«Nous allons sélectionner, durant les championnats nationaux et les tests de classement sur bassins de 25m et 50m, les nageurs qui suivront le regroupement que la Fédération organisera, désormais, une fois par an, pas forcément en vue des compétitions internationales (...) Nous fixerons leur effectif suivant notre possibilité, entre dix ou quinze garçons et dix ou quinze filles», dévoile le nouveau DTN.

%

Le regroupement se fera tous les mois d'août. La durée reste à déterminer. «Notre objectif est d'obtenir de meilleurs résultats aux prochains Jeux des Iles en 2027», lance le technicien. «Nous pouvons le faire avec notre volonté. Nous allons former les entraîneurs des clubs de la capitale et dans les régions. Nous avons de bons techniciens et il est temps de les exploiter. Nous allons recommander aux conseillers techniques régionaux d'appliquer un programme de perfectionnement des nageurs dans chaque région. Dans ce sens, nous pourrons espérer un meilleur résultat aux prochains Jeux des Iles», soutient-il.

La Fédération aura cinq compétitions internationales au programme cette année, dont deux championnats du monde, les Jeux africains, le championnat d'Afrique et les Jeux olympiques. Quant aux activités locales, en ouverture, il y aura le premier test de classement, programmé les 2 et 3 mars. Les sommets nationaux seront décentralisés, celui sur grand bassin aura lieu à Vontovorona ou à Ampefiloha, et celui sur 25m à Mahajanga. L'utilisation de la piscine de Vontovorona, celles de Mananjara et d'Ambatondrazaka est déjà en cours de négociation.