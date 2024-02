Madagascar: Cinéma - Viavy Film Festival promeut le talent féminin

La première édition du Viavy Film Festival aura lieu les 15 et 16 mars au CanalOlympia Andohatapenaka. Dans le cadre de cet événement, un appel à films est lancé à l'intention des femmes cinéastes.

Allez-y les filles ! » s'écrie la cinéaste Felana Rajaonarivony. Pour la première fois à Madagascar, le Viavy Film Festival se déroulera du 15 au 16 mars, au CanalOlympia Andohatapenaka. Cette première édition, initiée par les talentueuses Ony Andriananantany et Koloina Andriamanantsoa, toutes deux productrices, actrices, scénaristes et réalisatrices, en collaboration avec Canal+ et Fireflies, vise à mettre en lumière la place des femmes dans l'industrie cinématographique dans le pays.

« Passionnées par le cinéma et tout ce qui l'entoure, nous aimerions partager cette passion avec le public malgache à travers ce festival et, par la même occasion, revaloriser les femmes en mettant en avant leurs travaux et les métiers qui leur sont accessibles dans ce milieu », souligne Ony Andriananantany, fondatrice du festival.

Un appel à films a été lancé jusqu'au 3 mars à destination des réalisatrices, autrices et productrices, avec des films allant de 1 minute à 45 minutes. Les conditions de participation sont disponibles sur la page Facebook du festival ainsi que sur leur site officiel. La compétition se déroulera en trois catégories qui sont la fiction, le documentaire et l'animation. Les participantes concourront pour les prestigieux trophées de la Tresse d'Or, la Tresse d'Argent et le Prix du Jury «Somala» avec la cinéaste Felana Rajaonarivony qui sera la présidente du Jury.

Célébration vibrante

« C'est une super initiative de ces deux magnifiques femmes. Ce secteur d'activité est très peu connu dans le pays alors qu'il y a un potentiel énorme de talent et beaucoup de passionnées depuis des années. Ce festival est important pour mettre en avant les femmes dans ce domaine et les soutenir, car il y a beaucoup de femmes talentueuses. Nous soutenons toujours le droit de la femme et l'émancipation des femmes », déclare avec enthousiasme Onjatiana Razafindrakoto, marraine du festival et DG de Canal+ Madagascar.

Le Viavy Film Festival s'inscrit dans le programme d'appui du secteur et des femmes à travers Canal+ Impact. En plus de la compétition, six ateliers seront proposés, couvrant différents aspects de la réalisation cinématographique tels que la production, le son, l'écriture et le cadrage, en mettant en lumière les nombreux métiers qui se cachent derrière le cinéma.