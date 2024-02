Madagascar: Aménagement - Les mesures prises contre le remblayage illicite renforcées

Le remblayage illicite est fortement interdit. La surveillance est très stricte et des mesures renforcées sont prises à l'encontre des propriétaires de terrain et des camions.

Le remblayage illicite persiste. Cette semaine, des travaux de remblayage ont été constatés. Une surveillance stricte des remblayages illicites est en place depuis plusieurs jours déjà. Toutes les autorités compétentes pour cette importante tâche sont mobilisées sur cette surveillance. Les mesures ont été renforcées à l'encontre des personnes prises sur le fait ainsi que des propriétaires de terrains. Ces autorités ont pris l'initiative de réitérer les points importants concernant les sanctions pour les contrevenants. « Selon l'article rappelant l'interdiction des remblais dans toute la région du Grand Tana, les mesures prises sont de nouveau renforcées à l'encontre des récidivistes. L'amende est appliquée et doit être payée par les propriétaires du terrain après une contravention, et la mise en fourrière des camions transportant des remblais a déjà été entreprise. Enfin, la remise en état du terrain est obligatoire », explique une source auprès de l'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo (Apipa). Ces mesures font suite à l'obligation du chef de l'État à la fin de l'année 2023.

Pour le mois de janvier, quatorze véhicules ont été mis en fourrière pour avoir transporté du remblai

%

illégalement. Outre la mise en fourrière immédiate, le paiement de l'amende est également évoqué avec un coût important. « Après la contravention, l'amende s'élève à près de cinq millions d'ariary et peut augmenter en fonction de la situation qui se présente. Ce coût peut être considérable, atteignant parfois plusieurs millions d'ariary », continue notre source. Les camions peuvent être saisis pour une durée indéterminée, et les travaux de remise en état du terrain doivent être effectués immédiatement.

Guet

Les autorités responsables de la surveillance de ce remblayage illicite effectuent désormais une descente permanente. L'Apipa n'est plus le seul organisme responsable de cette surveillance, des agents du ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire sont également déployés chaque jour. « Nous intervenons sur terrain selon les directives du président de la République et les nouvelles dispositions du nouveau ministre Naina Andriantsitohaina. Cette opération ne s'arrête pas et cette semaine, un terrain a été remblayé mais les responsables n'ont pas pu être appréhendés », rapporte cette source. Les descentes ont lieu dans toute la capitale, mais sont particulièrement renforcées le long du By Pass et dans les communes environnantes, telles qu'Ambohimangakely, Tanjombato, Tsarasaotra, Ivato et Ambohidratrimo.

Outre les agents du ministère, des agents des Forces de l'ordre administratives et des unités spécialisées dans la lutte contre les remblais sont également présents sur terrain jour et nuit. De plus, des agents en civil sont déployés en permanence autour de ces terrains pour une surveillance constante.