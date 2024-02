Madagascar: Décentralisation - La division de la région Alaotra - Mangoro se précise

Le président Andry Rajoelina a mis le cap sur Moramanga, hier. Dans la foulée d'une série d'inaugurations, il a annoncé la concrétisation d'un de ses engagements de campagne, qui est la création de la région Mangoro.

La gratitude présidentielle. C'est ce que Andry Rajoelina, président de la République, a adressé aux habitants du district de Moramanga, hier. Il leur a adressé ses remerciements pour les 70% qu'ils lui ont crédités lors de la course à la magistrature suprême, en novembre.

"Soyez-en certains, nous allons travailler dur, nous redoublerons d'efforts pour accélérer le développement de Madagascar", déclare le locataire d'Iavoloha. Dans la foulée, il a mis l'accent sur la concrétisation de ses engagements de campagne. À Moramanga, notamment, la création d'une région Mangoro à part entière en fait partie. "Je tiens toujours mes engagements", affirme ainsi le Chef de l'État. Il ajoute alors que d'ici quelques semaines, il signera les documents érigeant Mangoro en région à part entière.

D'ici peu donc, la région Alaotra - Mangoro sera divisée en deux régions distinctes. Selon le président de la République, "ériger Mangoro en une région à part entière permettra d'accélérer son développement". Avec Mangoro, la Grande Ile comptera vingt-cinq régions. Différents critères doivent être considérés avant la création d'une Collectivité territoriale décentralisée (CTD). La viabilité économique et l'organisation administrative en font partie.

Avec la présence du site d'exploitation du projet Ambatovy sur ses terres, Mangoro a un argument économique de poids pour prétendre à un statut de région à part entière. Il y a aussi la société Fanalamanga, qui est l'autre tête de gondole du secteur industriel à Mangoro. Outre l'industrie, la future 25e région peut aussi miser sur l'agriculture et les rentes foncières. Andry Rajoelina a, par ailleurs, présenté les infrastructures dont il a enchaîné les inaugurations, hier, comme l'expression de sa gratitude envers les habitants de Mangoro.

Il a entamé son marathon d'inaugurations par celle du nouveau pont Mangoro. Il s'agit du fruit d'une coopération avec le Japon. Le chantier a démarré en octobre 2021. "Lors de la pose de la première pierre de ce projet, nous avions dit, c'est nous qui commencions ce projet, c'est nous qui allons l'inaugurer si Dieu le veut. Nous voici, ici, aujourd'hui", indique-t-il, en ajoutant, "ce pont reflète le travail fait et que nous allons faire". Il souligne la solidité, la fiabilité, ainsi que le respect des normes appliquées au pont Mangoro.

Le nouveau pont est, en effet, conforme aux normes antisismiques. Des normes de durabilité et de fiabilité qui sont appliquées à la construction de l'autoroute Antananarivo - Toamasina "que nous avons initié et que nous allons inaugurer", ajoute-t-il. Après le pont, Andry Rajoelina a enchaîné son marathon d'inaugurations par l'usine de transformation de lait, sise dans la commune d'Ambohibary, district de Moramanga. Une unité industrielle dans le cadre du projet "One district, one factory".

Andry Rajoelina a enchaîné avec l'inauguration de la maison de la culture et de la communication. Puis, avec celle du Centre adapté aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées. La prise en charge des soins médicaux des personnes âgées y est gratuite. Il y aura aussi des accompagnements, de la rééducation et de la formation pour les personnes handicapées. Le président de la République et sa suite ont, ensuite, fait une bifurcation par le lieu de distribution des kits solaires, dans le cadre du projet "Hazavana ho anao".

Une autre occasion pour le locataire d'Iavoloha de témoigner sa reconnaissance envers les habitants de Moramanga. "Je tiens à vous remercier. Merci pour votre amour. Je ne pouvais pas me rendre à Moramanga sans vous rencontrer, sans concrétiser une de mes promesses de campagne. Celle d'apporter la lumière dans chaque ménage afin d'améliorer votre quotidien. Il s'agit d'un engagement qui me tient à coeur, puisqu'il aura un impact sur votre finance, mais aussi votre santé puisque vous n'utiliserez plus de pétrole lampant", déclare ainsi le Président.

"Mon but est d'apporter la lumière dans chacune de vos vies. Je vais vous aider. Je serai toujours à vos côtés durant toute la durée de mon mandat. C'est ça le rôle d'un président de la République", ajoute Andry Rajoelina. Le président de la République a aussi inauguré le nouveau Collège d'enseignement général (CEG), de Moramanga. Un nouvel établissement scolaire aux normes qui compte vingt-quatre salles de classe. Il peut accueillir jusqu'à mille deux-cents élèves. Il s'agit d'un des plus vastes établissements scolaires "Manarapenitra", construits jusqu'ici.

Le président de la République a conclu sa visite à Moramanga par l'inauguration du nouveau stade de la ville. Une conclusion dans la liesse et la communion avec les milliers de personnes venues à sa rencontre.