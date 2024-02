Madagascar: Basketball 3x3 / De la rue vers l'or - La phase finale se joue à Vontovorona

Le projet « De la rue vers l'or » se tient du 20 décembre au 18 février. Avec ses deux partenaires, la FMBB veut ainsi détecter la relève féminine en basket 3x3.

La Fédération malgache de basketball (FMBB), l'ambassade de France à Madagascar et un nouveau partenaire, la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) ont réuni la presse, hier, dans la salle de conférence de celle-ci à Ampefiloha. L'objet de cette conférence de presse est d'apporter plus de détails et d'explications sur le projet « De la rue vers l'or ». Sa finalité est de préparer les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, cette année, et surtout de détecter la relève féminine malgache en basketball 3x3. Elle sera décelée durant les trois jours du camp national de formation, du 16 au 18 février à Vontovorona.

Le projet « De la rue vers l'or » est une approche genre qui met en exergue la participation féminine dans le basketball 3x3, dont l'objectif est la préparation de la relève malgache et la détection des joueuses qui représenteront Madagascar aux Jeux africains, au mois de mars, à Accra.

« Le projet est né de l'initiative de la FMBB et l'ambassade de France est venue pour répondre à notre attente. La coopération avec la CNaPS ne date pas d'hier, et nous tenons à présenter nos vifs remerciements à la mise à la disposition des infrastructures sportives de Vontovorona pour la réalisation de ce projet», confie Nina Ruphin Zafisambo, Manager général de la Fédération.

%

Relève

Jocelyn Randrianarijaona, représentant de la Caisse nationale, a précisé, de son côté, que « cet organisme met gratuitement les infrastructures sportives de Vontovorona à la disposition de la FMBB, pendant les trois jours de camp national. C'est la suite logique d'une coopération de longue date entre les deux parties », ajoute-t-il.

Thierry Rabarinala, représentant de l'ambassade de France, a expliqué, pour sa part, que « 2024 est une année olympique. C'est pourquoi l'ambassade de France à Madagascar a mis en oeuvre différents types de projet, comme la Journée internationale des sports féminins, le projet De la rue vers l'or, car l'ambassade appuie toujours l'initiative sportive à Madagascar ».

Le calendrier de mise en oeuvre du projet « De la rue vers l'or » s'étale depuis le 20 décembre jusqu'au 18 février. Il vise à sélectionner et à former des coordonnateurs régionaux de 3x3 pour chaque ligue, à organiser les tournois de qualification régionaux en catégorie U23 filles, à sélectionner et à former une équipe nationale potentielle U23 dames, et à partager les valeurs du basketball.

Le projet de formation et de sélection à Vontovotona clôturera l'évènement. Une liste de noms sortira, par la même occasion, pour constituer une relève capable de représenter la Grande ile à la XIIIe édition des Jeux africains à Accra, au Ghana.