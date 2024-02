Madagascar: Parlement - Clap de fin pour la session extraordinaire

Au bout de douze jours, la session extraordinaire au parlement prend fin. Deux projets de loi ont été adoptés et la Politique générale de l'État est présentée par le Premier ministre Christian Ntsay.

Ambiance plutôt détendue dans les deux Chambres composant le parlement hier lors de la cérémonie de clôture de la session extraordinaire qui s'est tenue pendant douze jours à l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat. Le gouvernement, dirigé par le Premier ministre Christian Ntsay et des ministres ainsi que des chefs d'institutions ont assisté aux deux cérémonies dont la matinée à Tsimbazaza et l'après midi à Anosy.

Les deux présidents des deux Chambres n'ont pas tenu de discours politique lors de leurs allocutions. Cependant, Christine Razanamahasoa lance tout de même une petite pique au gouvernement de s'ouvrir et d'écouter tous les sons de cloche. L'image du jour est la poignée de main entre Christian Ntsay et Christine Razanamahasoa à la fin de la séance à l'Assemblée nationale. Poignée de main assez anecdotique vu que les deux ne se sont plus rencontrés en session depuis longtemps. Dernièrement, c'est la présidente de la Chambre basse qui était absente lors de l'ouverture de la session alors qu'auparavant, c'était souvent Christian Ntsay qui était absent, entraînant les reports multiples concernant la séance de questions/réponses entre députés et membres du gouvernement.

Au Palais de verre Anosy, le général Richard Ravalomanana axe son discours sur l'importance de l'application des aggravatios de peines à l'encontre des violeurs, surtout ceux qui sévissent sur des enfants. À Tsimbazaza, Christine Razanamahasoa martèle qu'il faut accentuer encore plus la lutte contre l'insécurité surtout avec la recrudescence actuelle d'actes odieux comme des kidnappings, meurtres, décapitation et autres démembrements plus récemment. Durant les deux cérémonies, les représentants de l'Exécutif étaient attentifs aux discours des presidents du législatif.