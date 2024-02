Tunisie: UST - Un visage à confirmer

Les partenaires de Moumen Rahmeni ont le vent en poupe après leur premier succès sur les Marsois. Ils feront tout, face à l'ESM, pour ne pas être freinés en si bon chemin.

Le nouvel entraîneur, Sami Gafsi, a bien commencé son aventure à la tête des Lions du Sahara de Tataouine. Une victoire lors de la première journée sur l'ASM a mis du baume au coeur des fans des Bleu et Rouge qui ont pratiquement déserté le Stade Néjib Khattab lors de la première phase très décevante et qui ont commencé à revenir en masse dès la première rencontre de la deuxième phase prometteuse afin de soutenir leur équipe et de l'aider à retrouver son statut de bête noire de tous ses invités, pas facile à manier et à surprendre dans son fief. Chaque match est important et chaque point grappillé dans ce groupe de la survie vaut son pesant d'or. Les Marsois ont été les premiers à payer les frais du réveil des Tataouinis.

Il n'ont pas pu répondre aux deux buts de l'UST (Koni Khalfa 58' s.p et Moumen Rahmeni 65 ') que par un but de Nassim Chachia à la 80' sans parvenir à éviter la défaite. «Nous avons mérité ces trois points car nous avons mis beaucoup d'engagement et de volonté pour les obtenir», a révélé le coach Sami Gafsi avant d'enchaîner que lui et sa bande continueront sur leur lancée, «avec ce même état d'esprit de commando contre l'adversaire d'aujourd'hui, l'ESM, et son nouvel entraîneur Kais Yâacoubi qui mettront eux aussi le coeur et les tripes pour gommer leur premier revers face au CAB par deux 2 à 0».

Une bonne ossature d'équipe

Les Tataouinis ont livré leur premier match sans leur contingent de joueurs étrangers recrutés. Ils attendent leur certificat international de transfert ( C.I.T ) afin d'être qualifiés. Mais même en leur absence, ils ont montré qu'ils possèdent une belle ossature d'équipe. Elle s'articule sur une colonne vertébrale solide qui s'étend du gardien recruté de l'Espérance, Hamza Ghanemi, passe par une bonne assise défensive qui repose sur un joueur pilier Rafik Mednini, un excellent demi défensif sentinelle, essuie-glace au milieu de terrain qu'est le capitaine du groupe, Kouni Khalfa, et un bon duo d'attaque, Ahmed Hadhri et Moumen Rahmeni.

Ce dernier confirme de plus en plus ses qualités de chasseur de buts en amical et dans les matches officiels. Avec cette équipe remodelée par Sami Gafsi et qui est en train de retrouver santé, envie et joie de jouer après tous les remous pour des problèmes financiers du départ, tout indique que les Lions du Sahara seront un adversaire dur à manier pour l'équipe du Bassin minier et son entraîneur Kais Yâacoubi.