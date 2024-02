Tunisie: ESM - Les balles arrêtées au menu

Kaïs Yaâcoubi a travaillé tant sur ce point pour réussir le match face à l'UST.

La défaite subie à Bizerte continue à alimenter les cercles des discussions à Métlaoui. Et pour cause, ces défaillances relevées et l'incapacité à capitaliser sur le bonus de 3 points qui risque d'être dilapidé. Kaïs Yaâcoubi a minutieusement orienté la préparation de son équipe vers les balles arrêtées et les corners, identifiant ces phases de jeu comme des points nécessitant une amélioration immédiate.

Cependant, la vulnérabilité sur les balles arrêtées est devenue manifeste, avec 8 buts encaissés depuis le début de la saison. Cette statistique place l'équipe au sommet du classement des défenses les plus perméables, ayant concédé au total 22 buts. C'est sur ce registre que le staff technique a décidé d'axer l'entraînement sur le match face aux Unionistes de Tataouine, soulignant la volonté d'apporter une solidité défensive essentielle.

Première de Saddam Ben Aziza

La rencontre contre l'UST sera également marquée par une «première» significative pour Saddem Ben Aziza, le défenseur axial recruté lors du mercato hivernal, et pour qui, c'est un come-back à la maison, trois saisons après. Son intégration à la place de Hamza Ltifi, aux côtés de Aguibri, représente une étape cruciale pour renforcer une charnière centrale, qui a peiné jusque-là à contrer les assauts adverses. En attaque, l'ESM sera boostée par la titularisation de Fakhreddine Ouji, revenu d'une blessure contractée avec son ex-club, le ST. Ça devrait offrir une lueur d'espoir à une attaque qui est loin d'être prolifique avec seulement 10 réalisations. Il sera d'un apport certain au Congolais Mouzgenda, souvent esseulé et manquant de soutien devant les buts adverses.

%

Emportés par le désir de glaner les trois points de la victoire, l'importance des ajustements tactiques est plus que primordiale au vu des joueurs à disposition. L'absence de Yassine Kaseh pour somme d'avertissements sera palliée avec l'intégration de Haytham Mhamdi au poste d'aiguilleur de jeu. Avec la prestation époustouflante du Sénégalais Cherif Boudiene face au CAB, l'animation offensive pourrait bénéficier d'un nouveau souffle. En somme, une attention particulière a été portée sur les balles arrêtées et sur l'efficacité offensive. Les fans du club attendent avec impatience de voir comment ces changements vont changer le visage de leur équipe.