Tunisie: 5e édition des Journées des arts de la Marionnette de Carthage jusqu'au 10 février 2024 - Les belles choses sont les plus simples

«Trapos» de la Compagnie espagnole «Cariolis teatro de objectos»

Un succulent moment partagé avec ces brillants artistes qui, sans mots mais tout en musique, nous ont fait rire aux éclats et nous ont émerveillés avec leurs tableaux pour parler avec beaucoup de délicatesse de la fragilité humaine, du plaisir des petites choses, de l'amitié, de la tolérance et de la mort.

La 5e édition des Journées des Arts de la Marionnette de Carthage (JAMC), qui s'achève le 10 février, a su apporter des couleurs et de la fraîcheur à la froideur des murs froids de l'imposante architecture de la Cité de la culture Chedly Klibi. Une fraîcheur permise surtout grâce à la présence des enfants parfois en groupes organisés, amenant avec eux éclats de rires et turbulences, de quoi dissiper l'aspect trop administratif des lieux.

Dédiée à la mémoire du regretté Lassâad Mahwechi qui a tant apporté aux arts de la marionnette, cette édition qui coïncidait avec les vacances de février, a investi d'autres lieux à Tunis à l'instar du 4e art et Dar Al Masrahi au Bardo, mais aussi à Kairouan, Siliana, Jendouba, Ariana et Gammarth.

17 pays ont pris part à cette édition en dehors de l'Italie qui était le pays invité d'honneur. Les JAMC 2024 c'était aussi 37 spectacles dont 10 oeuvres tunisiennes et 27 étrangères (21 destinées aux enfants et 6 pour adultes), plus de 100 marionnettistes et un marché de la marionnette qui, cette année, était triste et pas vraiment consistant, manquant terriblement de diversité.

Adressé aux grands et aux petits, le festival a proposé, depuis le 3 février, différents spectacles de marionnettes en tout genre, des master-class, de nombreux ateliers et autres activités et animations pour les plus jeunes.

Côté spectacle on retiendra les deux oeuvres italiennes : «L'enfance d'Orlando» de la compagnie «Cuticchio», l'un des rares exemples d'une tradition sicilienne ininterrompue de l'Opéra de marionnettes (Opera d'ei pupi), inscrit depuis 2008 sur la liste du patrimoine immatériel de l'Unesco, et «Pinocchio» présenté par le prestigieux Teatro Del Drago de Ravenne.

On retiendra aussi que les propos les plus éloquents ne nécessitent pas de fioritures ni de mots d'ailleurs, comme ce fut le cas dans certaines des oeuvres présentées et qui étaient les plus simples au niveau formel. Nous citons dans ce sens : «Cuisiner avec les pieds» de Laura Kibel et Veronica Gonzalez de la compagnie italienne «Teatro dei Piedi».

Le Théâtre de pieds est un genre qui se situe à mi-chemin entre le mime et les marionnettes (ici à pieds), développé ici et réinventé par Laura Kibel, qui est marionnettiste, peintre, musicienne, costumière et actrice argentine avec la maestra du genre Veronica Gonzales.

Vêtus de mille accessoires (conçues par elles-mêmes), leurs pieds deviennent les protagonistes du spectacle, prêts à incarner différents personnages.

Nous citons aussi «Trapos» des Espagnols de la «Cariolis Teatro de objectos», un spectacle empli de poésie et d'humour. Aborder le thème de la mort n'est pas chose aisée surtout quand on s'adresse à un jeune public, mais les deux marionnettistes espagnols ont sur le faire avec beaucoup de finesse. Manipulant des marionnettes à gaine avec des contrôles fixés sur les bras et sur différents accessoires (cannes, déambulateurs, etc.), dans un décor bricolé avec des matériaux simples et autres papiers et tissus, ils donnent corps et vie à trois chouettes vieillards et un chien qui essayent, tant bien que mal, de cohabiter en harmonie tout en déjouant la mort qui sans cesse les guette, les traque et les poursuit...

