Afrique: CAN | Match pour la 3e place (21h00) - Afrique du sud-RD Congo - Stade Felix Houphouet-Boigny d'Abidjan - Le podium pour lot de consolation

Surprise de la CAN donc, l'Afrique du Sud de Morena tentera de tenir la 3e place en croisant la RDC de Wissa et de Bakambu.

L'Afrique du Sud croise la RDC ce soir pour une place sur le podium. Les Bafana Bafana, éliminés aux portes de la finale par le Nigeria au terme d'une folle séance de penalties, tenteront de clore la joute en beauté. Les Léopards de Sebastien Desabre, à leur tour, se sont inclinés face au pays hôte et s'activeront à monter finalement sur le podium. Il y a donc encore de l'enjeu ce soir pour une troisième place d'honneur. Ce faisant, la nation Arc-en-Ciel peut déjà se féliciter d'avoir créé la surprise lors de cette CAN en sortant le Maroc surtout. Le groupe à Hugo Broos, qui évolue quasiment dans sa totalité sur le sol africain, dispose de tous les ingrédients pour saisir une troisième place. Il faudra cependant composer avec les Léopards, qui, bien que n'ayant obtenu qu'une seule victoire depuis le début de la compétition, sont à redouter comme ils l'ont laissé entrevoir face à l'Egypte surtout et contre la Guinée. Avec les Chancel Mbemba, Arthur Masuaku et Yoane Wissa, la RDC a des atouts à faire valoir.

Williams pour stopper Percy Tau!

Révélation de la CAN donc, l'Afrique du Sud a déjoué les pronostics pour finalement se hisser au dernier carré. Sortis par les Super Eagles, les Bafana Bafana de Mokoena peuvent compter sur une défense de fer, qui n'a encaissé que trois buts dans la compétition, et ce, grâce notamment aux performances du gardien Williams. Du côté congolais, on espère repartir avec une 3e place grâce à un effectif contenant davantage de qualité que celui de l'Afrique du Sud. Un effectif composé du gardien Mpasi, Kalulu, Mbemba, Batubinsika, Masuaku , Bongonda, Moutoussamy, Pickel, Elia, Bakambu et Wissa. Quant à l'Afrique du Sud, elle s'en remettra au portier Williams aux côtés des Modiba, Mvala, Xulu, Mudau, Sithole, Mokoena, Percy Tau, Morena, Zwane et Makgopa.