Angola: L'ambassadrice en Italie souligne l'importance du corridor de Lobito

Luanda — L'ambassadrice d'Angola en Italie et Représentante permanente auprès des agences des Nations Unies à Rome, Fátima Jardim, a souligné vendredi l'importance du corridor de Lobito pour la région de la SADC.

La diplomate parlait au cours d'une réunion de coordination des activités de la Communauté avec le groupe des ambassadeurs des pays membres de la SADC en Italie, dans le cadre de la présidence par intérim de l'Angola de cette organisation régionale, selon une note de l'ambassade d'Angola dans ce pays européen.

Elle a affirmé que le corridor de Lobito se présente comme une route importante tant pour le développement interne de l'Angola, à travers les provinces qu'il traverse, où vit environ 26% de la population angolaise, que pour les pays voisins et les organisations régionales relevant de sa zone de influence.

De même, a-t-elle souligné, cela pourrait également renforcer l'initiative de la « Grande Muraille Verte », incarnée dans le développement durable des pays africains.

Fátima Jardim a indiqué que le multilatéralisme est l'une des principales voies du développement et que les pays doivent travailler ensemble pour obtenir de meilleurs résultats pour leurs peuples respectifs.

Le corridor de Lobito, dont la concession a été attribuée pour trente ans en juillet 2023 à un consortium formé par les sociétés Trafigura, Mota-Engil et Vecturis, constitue une route fondamentale pour relier les régions d'exploration minière de la République démocratique du Congo (RDC), de ce qu'on appelle la ceinture de cuivre en Zambie, jusqu'au port de Lobito en Angola et, par conséquent, vers les marchés internationaux via la route de l'Atlantique.

%

Pour leur part, les ambassadeurs ont manifesté un grand intérêt pour les possibilités qu'ouvre le corridor de Lobito pour le développement de plusieurs pays africains, qui pourraient se concrétiser par la création de projets transfrontaliers visant à accroître la production agricole, l'agro-industrie, le tourisme, la biodiversité et la sécurité alimentaire.

Ils ont également exprimé leur intention d'adhérer à l'idée, chacun à son niveau, pour donner plus de visibilité au projet.

La réunion a abordé des sujets tels que les priorités stratégiques visant à promouvoir les intérêts de la Communauté et à renforcer son rôle dans les organes directeurs du Fonds alimentaire des Nations Unies (FAO), à travers ses représentants au Conseil, les politiques et stratégies de création d'emplois et d'intégration des cadres africains spécialisés dans le personnel des agences des Nations Unies basées à Rome.

Au cours de cette journée, les participants ont également reçu des informations liées à la Journée africaine pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, présentée par le Mozambique, sur certains développements du récent Sommet Italie/Afrique, présenté par le Zimbabwe, ainsi que sur la mise en oeuvre de l'Initiative de la Grande Muraille Verte» dans les pays de la SADC et d'Afrique australe.

La réunion, réalisée dans les locaux de la mission diplomatique angolaise en Italie, a compté sur la participation des ambassadeurs de l'Afrique du Sud, du Lesotho, du Mozambique, de la RDC, de la Zambie et du Zimbabwe, ainsi que de l'Angola.

VC/SB