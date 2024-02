Angola: EMIS effectue la maintenance du réseau multicaixa dimanche et lundi

Luanda — La Société de Services Interbancaires (EMIS) informe les utilisateurs du réseau de distributeurs de billets (ATM) et la population en général qu'elle effectuera des travaux de maintenance, aux premières heures du 11 et du 12 (dimanche et lundi), ce qui entraînera des perturbations dans les services, a appris vendredi l'ANGOP.

Selon un communiqué parvenu à l'Angop, il s'agit d'une maintenance préventive qui pourrait provoquer d'éventuels épisodes d'instabilité du service au cours de la période en question.

Par conséquent, EMIS appelle à comprendre les éventuels inconvénients que cette situation peut causer.

EMIS est une société anonyme, détenue par des banques commerciales, sur le marché national, dont la mission principale est de développer et d'exploiter le système de paiement angolais (SPA).

Créée en 2001, l'entreprise vise à contribuer à la massification des paiements électroniques en Angola et à l'efficacité générale du système de paiement angolais, en garantissant sécurité, efficacité, commodité et innovation, au coût le plus bas possible.