Congo-Brazzaville: Transports maritimes - Le navire CMA CGM Scandola en escale à Pointe-Noire

La cérémonie d'accostage du navire CMA CGM Scandola a eu lieu le 9 février au Port autonome de Pointe-Noire en présence d'Honoré Sayi, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande.

Construit en 2020, le CMA CGM Scandola est l'un des plus gros navires faisant escale sur la côte Ouest africaine. Avec une capacité géométrique maximale de 14 812 EVP (conteneurs de vingt pieds), son accostage montre l'attachement du Groupe CMA CGM à déployer ses navires de dernière génération sur le continent. Un navire long de 366 m avec une largeur de 51 m et un tirant d'eau de 16 m. « Ce navire a la particularité d'être propulsé par un moteur principal alimenté au gaz naturel liquéfié (GNL). La capacité de sa cuve étant de 12 448 m3.

Dans le contexte où le Congo se lance dans l'extraction du gaz naturel liquéfié, l'escale du CMA CGM Scandola propulsé par cette énergie est très significative. Le Groupe agit au quotidien pour limiter l'empreinte carbone de ses activités et pour contribuer à protéger les ressources naturelles de notre planète. Ce nouveau carburant permet ainsi d'augmenter la part des énergies bas carbone dans le mix énergétique de CMA CGM. La décarbonatation est, d'ailleurs, au coeur de notre stratégie : l'objectif de net zéro carbone de 2050 a été fixé par notre président directeur général, Rodolphe Saadé », a dit Richard-Leroux, manager général de CMA CGM. « En faisant escale à Pointe-Noire, notre Groupe montre son attachement à la « Porte océane de l'Afrique centrale. Nous souhaitons agir pour qu'en plus d'être le principal hub de transbordement d'Afrique centrale, Pointe-Noire devienne la principale porte d'entrée des marchandises en transit vers et depuis le Congo la RDC, la RCA, voire encore plus loin. Ce navire est l'illustration de notre vision et Pointe-Noire sera la porte d'entrée », a-t-il ajouté.

En remerciant le Groupe CMA CGM et aussi les autres grands armateurs qui font confiance au Port autonome de Pointe-Noire comme principale escale de leurs navires dans la sous-région, Séraphin Bhalat, directeur général de ce port, a déclaré: « Après avoir reçu l'année dernière, le premier navire de 366 m de l'armateur MSC puis tout récemment celui de Maersk, nous recevons aujourd'hui CMA CGM Scandola, premier navire porte conteneurs au gaz naturel liquéfié...Cela nous conforte dans notre ambition clairement affichée de notre plan stratégique 2022-2026 qui se met à l'oeuvre avec l'accompagnement des bailleurs de fonds tels l'Agence française de développement et aussi grâce à l'implication tant technique que financière du partenaire Congo Terminal à faire de notre port, un port qui adhère volontairement aux bonnes pratiques de respect de l'environnement et du développement durable ».

Satisfait d'avoir participé à l'accostage de ce navire de nouvelle génération, le ministre Honoré Sayi a livré ses sentiments après la visite guidée du navire: « Ce bateau propulsé par GNL est un élément de confort particulier qui nous réjouit à plus d'un titre, parce que le chef de l'Etat, son excellence Denis Sassou N'Guesso, est impliqué profondément et de manière très responsable dans cette question de préservation écologique et donc de la préservation de notre environnement. Le gouvernement de la République ne peut que témoigner au Groupe CMA CGM sa reconnaissance de contribuer à la préservation de nos fonds marins, de nos mers et de l'environnement ».

Signalons que CMA CGM est un acteur global des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques. Le Groupe est présent dans plus de 160 pays et emploie plus de 155 000 collaborateurs dans le monde.