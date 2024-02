Congo-Brazzaville: Vie des partis - Les cadres de l'URDC édifiés sur la doctrine et l'idéologie du parti

La direction politique de l'Union pour la reconstruction et le développement du Congo (URDC) a organisé, le 9 février à Brazzaville, un séminaire spécial pour édifier les cadres et dirigeants du parti sur sa doctrine et l'idéologie.

Le séminaire de renforcement des capacités opérationnelles des cadres de l'URDC s'est tenu sous la direction de son président fondateur, Luc Daniel Adamo Mateta. Il a été organisé sur le thème « L'esprit et son action, la doctrine et l'interaction des organes du parti ».

Deux thématiques ont été développées lors de ce séminaire. Le premier, sur le thème intitulé « Doctrine et l'idéologie de l'URDC à la lumière de la parole de Dieu », a été animé par le Dr Elie Matéta. L'orateur a explicité aux cadres de l'URDC des concepts qui régissent le fonctionnement du parti. Le premier, la vision, sous-entend un courant d'idées, une pensée ou une philosophie politique d'un parti. Il leur a fait savoir que l'URDC a pour philosophie le « monothéisme citoyen », citoyen uni au Dieu créateur.

Le second concept, l'idéologie, est un ensemble de dogmes ou de convictions politiques d'un parti et l'URDC a opté pour le « Solidarisme éclairé» qui est un devoir d'assistance mutuelle. Au Congo, a souligné Elie Mateta, la politique est dominée par deux principaux courants : le capitalisme et le communisme. Ces deux courants, selon lui, privilégient la valeur matérielle (gain et plus-value) au détriment de la valeur humaine. Dans ces courants, l'homme est réduit au rang d'esclave.

%

« Ces deux principaux courants sont tenus par des puissants oligarques, des magnats de la finance, de l'armement, des médias, des puissants leaders politiques. Cependant, leur population est soumise à la pauvreté, au chômage, aux épidémies, aux guerres, aux catastrophes naturelles et aux comportements déviants tels que la drogue, la prostitution et l'alcoolisme », a souligné Elie Mateta.

Développant le second exposé portant sur « L'organisation et l'interaction des organes du parti », Aloïse Moubé a expliqué que l'URDC est une formation politique d'obédience chrétienne à but non lucratif classée au centre. Son organigramme, a-t-il précisé, est structuré ainsi qu'il suit : le conseil national, la présidence, les vice-présidences, le cabinet, le commissariat national de contrôle et de vérification, le bureau politique, le secrétariat exécutif national, le secrétaire général, les secrétaires nationaux, les organisations de masse, entre autres.

Ce parti poursuit huit objectifs parmi lesquels conquérir le pouvoir par des voies consensuelles et pacifiques, renforcer la coopération entre l'Etat et l'église, défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale.

S'exprimant à cet effet, le président fondateur de l'URDC a fait savoir que la formation initiée vise à rechercher les cadres adaptés aux réalités actuelles. « Nous avons l'impérieux devoir de rechercher des cadres outillés, capables de naviguer entre le naturel et le surnaturel, au moment où le monde est en train de sombrer dans la bêtise humaine, des cadres capables de rechercher la vérité révélée », a conclu Luc Daniel Adamo Matéta.