Algérie: Aviron - Championnat d'Algérie d'ergomètre (aviron en salle): le Club sportif universitaire d'Oran sacré à Annaba

ORAN — Le Club sportif universitaire d'Oran (CSUO) a été sacré au championnat d'Algérie 2024 d'Ergomètre (Aviron en salle) toutes catégories, après avoir dominé la majorité des épreuves, disputées durant deux jours à la salle omnisports "Chahlef Chahreddine" à Annaba.

La deuxième place est revenue au club de sport nautique d'Alger, alors que la formation de l'aviron oranaise a pris la troisième place du podium.

Trente-deux courses ont eu lieu, lors de cette compétition, sur des distances de 500 m, 1.000 m et 2.000 m et les relais en cadets, juniors, moins 23 ans, seniors et vétérans filles et garçons jugé d'un niveau technique "appréciable" par les spécialistes présents à Annaba.

Cette compétition de deux jours, organisée par la Ligue de wilaya d'Annaba d'aviron et canoë kayak en collaboration avec la Fédération algérienne de cette discipline, a vu la participation de 154 rameurs et rameuses, cadets, juniors et séniors, issus de 13 clubs du pays.

Cette manifestation sportive a pris fin avec une cérémonie de remise de médailles aux vainqueurs, en présence des membres de la Fédération algérienne d'aviron et canoë kayak et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports locales.