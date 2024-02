Algérie: ENA - Le Premier ministre préside la cérémonie de sortie de la 52e promotion

ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, samedi à Alger, la cérémonie de sortie de la 52e promotion de l'Ecole nationale d'administration (ENA) Moulay Ahmed Medeghri, baptisée du nom du défunt moudjahid Colonel Youcef Khatib, dit Si Hassan.

Etaient présents à la cérémonie, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, des membres du Gouvernement, des conseillers du président de la République, de hauts cadres de l'Etat, ainsi que des responsables d'instances et d'institutions nationales, la famille du défunt Youcef Khatib et les familles des étudiants de la nouvelle promotion.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Premier ministre a souligné que cette cérémonie "constitue une étape fondamentale dans la vie des étudiants en ce qu'elle incarne les valeurs d'abnégation, d'effort et d'accomplissement du devoir que porte cette prestigieuse école".

M. Larbaoui a souligné que la sortie de cette promotion "intervient au moment où notre pays, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concrétise son choix stratégique d'accélération de sa transformation socioéconomique" en misant sur "les talents de ses enfants et son capital humain".

Il a également expliqué que le choix de baptiser cette promotion du nom d'un des héros de la glorieuse Révolution de libération nationale, en l'occurrence le Colonel Youcef Khatib, chef de la Wilaya IV historique, se voulait "une reconnaissance et un hommage à sa lutte et à ses positions nationales".

Après avoir salué la famille du défunt, le Premier ministre a soutenu que Youcef Khatib "doit demeurer une source d'inspiration pour les générations successives, afin qu'en dignes successeurs des aïeux, elles puissent servir la patrie et préserver le legs de nos valeureux Chouhada".

Le ministre a, par là même, appelé les diplômés à "continuer à faire preuve de persévérance et d'excellence" dans le cadre de leur travail pour "s'imprégner des valeurs d'intégrité et de dévouement", adressant ses remerciements au Directeur général de l'ENA, aux enseignants et à l'ensemble de ses cadres en reconnaissance de leur "contribution à la préservation de la place de ce prestigieux établissement et à son développement pour lui permettre de poursuivre sa noble mission : assurer une formation optimale au profit des cadres de l'Etat".

Pour sa part, le Directeur général de l'ENA, Abdelmalik Mezhouda, a affirmé que les diplômés étaient des cadres imprégnés des "valeurs de la culture de l'Etat", invitant ces derniers à "respecter les valeurs de l'Ecole", à "contribuer à la formation de la culture administrative algérienne" et à "s'adapter aux évolutions liées à la modernisation de l'Administration".

A cette occasion, des diplômes ont été remis aux majors de promotion, avant que le Premier ministre ne rende hommage à la famille du défunt moudjahid Colonel Youcef Khatib.

Né le 19 novembre 1932 à Chlef, le Colonel Youcef Khatib était un moudjahid, un homme politique, un militaire et un des chefs de la glorieuse Révolution de libération. Il a suivi son enseignement primaire dans sa ville natale avant d'obtenir le baccalauréat en 1953 et de rejoindre les rangs du Front de libération nationale (FLN) en 1955.

Après le décès en martyr de Mohamed Bounaama le 8 août 1961, Si Hassan lui succéda à la tête de la Wilaya IV historique jusqu'à l'indépendance. Il fut président de la Fondation de la Mémoire de la Wilaya IV historique jusqu'à sa mort le 26 octobre 2023.