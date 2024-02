Ile Maurice: Entretenir le puissant souffle du dragon

Majoritairement des bénévoles, ces Mauriciens donnent beaucoup de leur temps pour perpétuer les traditions héritées des ancêtres venus de Chine. Quatre de ces 'gardiens du temple' partagent leurs convictions à l'occasion du Nouvel An chinois, qui est célébré aujourd'hui. Une année placée sous le signe du mythique dragon.

Louise Tai Kie, United Chinese Association : «Nous regroupons environ la moitié de la population mauricienne d'origine chinoise»

C'est avec fierté que Louise Tai Kie affirme : «cette année, l'United Chinese Association (UCA) organise toutes les manifestations officielles marquant la Fête du printemps». Le calendrier a été annoncé, le vendredi 2 février dernier, après le conseil des ministres. Les festivités ont débuté le lendemain, samedi 3 février, avec la Chinese Spring Festival Parade and Fair à Chinatown.

Le banquet annuel a eu lieu le mercredi 7 février. Hier, la troupe d'artistes du Zhejiang Performing Arts Group s'est produite sur l'esplanade de la mairie de Port-Louis. Aujourd'hui, place à la soirée de gala avec les 32 chanteurs, danseurs et acrobates au J&J Auditorium. «Tout ce que nous faisons se déroule au niveau national», souligne la présidente de l'UCA. Les préparatifs ont déjà commencé pour la Fête des lanternes, qui clôture les festivités du Nouvel An. Elle se déroule 15 jours après la Fête du printemps. Le 17 février, une procession avec les dragons et les loups est prévue à la mairie de Quatre-Bornes. Elle sera suivie d'un spectacle.

L'UCA existe officiellement depuis décembre 2017. «Nous sommes une très jeune fédération.» Elle regroupe 29 associations «dont les plus influentes de Maurice, c'est-à-dire le Hua Lien Club, la Heen Foh Lee Kwon Society, qui date de plus de 150 ans, la Chinese Business Chamber». La présidente ajoute que l'UCA compte aussi «la grande fédération des loups», c'est-à-dire la Dragon and Lion Dance Federation, qui elle-même regroupe le Golden Lion Circle, l'Attila Cultural Group, les écoles de Wushu, le Kwong Hwa Lion Group, entre autres. Sans oublier la fédération des associations des personnes âgées comme la Fook Look Soo Senior Citizens Association.

Les associations de différents clans familiaux, appelés les «siang», font aussi partie de l'UCA. Les «Lim siang, Wong siang» et tant d'autres y sont affiliées. «L'UCA représente environ la moitié de la population mauricienne d'origine chinoise», avance Louise Tai Kie. «Nous avons plus de 6 000 membres sur environ 12 000 Mauriciens d'origine chinoise.»

L'UCA concrétise le désir de regroupement qui s'est exprimé après le décès de Tang Yun Sing en septembre 2013. Il avait été jusque-là président de la Fédération des sociétés chinoises. «Après les élections de 2014, nous avons décidé de créer une association des sociétés chinoises». Elle est enregistrée légalement trois ans plus tard. Sa mission au départ est de «travailler pour l'unité de tous les Mauriciens d'origine chinoise». Un objectif qui a évolué au fil des ans. «Nous ne sommes plus cantonnés à un seul groupe». Par exemple, pendant le premier confinement en 2020, «l'UCA obtient des work access permits pour permettre la livraison de médicaments à des citoyens de tous horizons, qui avaient besoin d'aide».

Autre mission : la promotion de la langue et de la culture chinoises, à travers des cours de mandarin, en collaboration avec l'ambassade de Chine et le centre culturel chinois. L'UCA organise aussi le dragon boat festival.