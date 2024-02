Algérie: Attaf remet un message écrit du président de la République au président mauritanien

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a été reçu, vendredi à Nouakchott dans le cadre de la visite qu'il effectue en qualité d'Envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par le président mauritanien, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à qui il a remis un message écrit du président de la République.

"Dans le cadre de la visite qu'il effectue en qualité d'Envoyé spécial du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf a été reçu, vendredi matin à Nouakchott, par le président de la République islamique de Mauritanie, pays frère, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à qui il a remis un message écrit de son frère le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", indique un communiqué du ministère.

M. Attaf a, à cet égard, souligné que les relations bilatérales "sont actuellement à leur apogée sur le plan historique, mais aussi en termes de développement et de dynamisme, notamment dans le cadre des projets complémentaires et intégrés, convenus entre le Président Abdelmadjid Tebboune et son frère, le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani".

%

Parmi ces projets, le ministre a cité le "projet stratégique de création de la voie terrestre Tindouf- Zouérate, ainsi que d'autres projets, à l'instar du parachèvement des deux passages frontaliers, l'inauguration de la première banque algérienne et de la 1ere foire permanente des produits algériens dans ce pays frère, outre les projets confortant les dimensions humanitaire et sociale des relations algéro-mauritaniennes".

Quant à la situation qui prévaut sur les scènes régionale et internationale, le ministre Ahmed Attaf a indiqué, selon le communiqué, que l'Algérie et la Mauritanie "partagent une préoccupation profonde vis-à-vis de ce qui les entourent comme tensions dans un environnement régional instable, en sus des graves développements que connait la cause palestinienne.

Enfin, M. Attaf a réitéré "ses remerciements et sa considération à Son Excellence, le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour l'accueil" qui lui a été réservé et pour le "message de fraternité et d'estime à transmettre à Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune", conclut le communiqué.