Algérie: Tenue de la première session des consultations politiques algéro-russes

ALGER — La première session des consultations politiques algéro-russes s'est tenue vendredi à Moscou (Russie), sous la coprésidence du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Lounes Magramane et de son homologue, Représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et l'Afrique et vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'activation des dispositions de la Déclaration du partenariat stratégique approfondi signé à Moscou, à l'occasion de la visite d'Etat qu'avait effectuée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en juin dernier en Russie, précise la même source.

Cette session permettra d'"examiner les voies et moyens de renforcer et de promouvoir la coopération bilatérale dans différents domaines", et de procéder à "un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun".