Nigeria: William Troost-Ekong - Finaliste de la CAN 2023, le défenseur nigérian très apprécié en Arabie Saoudite

Défenseur du Nigeria et un des meilleurs joueurs de la CAN 2023 de part la manière dont il s'est imposée chez les Super Eagles lors du tournoi, William Troost-Ekong est suivi par plusieurs clubs.

A en croire le journaliste Fabrizio Romano, l'arrière de PAOK Salonique est très apprécié en Arabie Saoudite où il est suivi par plusieurs clubs prêts à le recruter. Sous contrat avec son club grec jusqu'en 2026, Troost-Ekong, qui jouera la finale de la CAN 2023 avec le Nigeria ce dimanche contre la Côte d'Ivoire, aura l'embarras de choix lors du prochain mercato estival.

🇳🇬 Nigeria captain William Troost-Ekong caught the attention of clubs in Saudi due to his impressive performances in the AFCON.

He's been leading PAOK to top of Greek Super League and Europe Conference League, he's very happy there -- but the Saudi interest for summer is strong. pic.twitter.com/4l865f9EfJ

-- Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 9, 2024