Congo-Brazzaville: Quand la jeunesse ignore l'importance des symboles nationaux !

Ce qui s'est passé il y a quelques jours au lycée technique 5-février, à Brazzaville, doit interpeler toutes les structures nationales en charge des questions de la jeunesse, en commençant par les ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et toutes les autres organisations nationales oeuvrant dans la moralisation et la conscientisation des citoyens.

En clair, on peut dire que les symboles ou emblèmes nationaux sont des « valeurs » qui incarnent toute une nation et doivent être respectées par tous. Si depuis lors les élèves du lycée 5-février sont devenus tristement célèbres à cause de la violence en milieu scolaire, ils ont poussé aujourd'hui le bouchon très loin en s'en prenant à la République. Trop c'est trop ! Le ministère de l'Enseignement technique et professionnel ainsi que celui de la Jeunesse doivent sévir sans aucune retenue.

Nombreux sont des élèves qui le font par suivisme et mimétisme, ne sachant pas ce qu'ils encourent en blasphémant la nation. L'enseignement des questions citoyennes à l'école est plus que jamais obligatoire du primaire au lycée. Pourquoi ne pas revenir sur les cours d'éducation morale du temps du Mouvement national des pionniers ou quelque chose dans ce sens ?

Cet acte odieux et inadmissible des élèves du lycée 5-février doit booster des vraies campagnes de conscientisation et de moralisation de toutes les écoles de la République. Ces campagnes viendront comme un appoint aux contenus des cours sur la citoyenneté et l'instruction civique car, ces agissements sont un signal honteux. Même certains écoliers connaissent ce que c'est que l'hymne national, le drapeau national, le sceau national, la devise du pays. Alors combien de fois un élève qui se trouve au cycle secondaire ! C'est intolérable. Arrêtons vite cette anarchie qui veut naître avant qu'elle ne puisse devenir suicidaire pour le pays.

Notre devise est « Unité-Travail-Progrès ». Autrement dit, c'est dans l'unité et le travail que l'on pourra réaliser des performances pour l'évolution du pays. Le souhait est que pour ne plus donner l'occasion à d'autres jeunes de s'attaquer aux couleurs nationales, la loi devrait s'appliquer dans toute sa rigueur pour arrêter ces velléités déplorables. L'école n'est pas un lieu de sabotage de la République, c'est au contraire un milieu sain permettant d'intérioriser les valeurs admises et normatives. Quand on s'attaque aux couleurs nationales, on cesse d'être citoyen de ce pays.

A bon entendeur, salut !