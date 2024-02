Congo-Brazzaville: Sport et études - Académie « Alima » ouvrira ses portes d'ici à la fin de l'année

Blaise Matuidi, Hugues Ngouélondélé et toutes les personnes impliquées dans la réalisation du projet ont animé, le 10 février à Brazzaville, une conférence de presse au cours de laquelle ils ont annoncé l'ouverture, à partir de septembre-octobre prochains, de l'Academie « Alima ».

Le projet de longue haleine piloté par le champion du monde de 2018 consiste à former, par an, quarante jeunes talents nés entre 2010 et 2012, recrutés sur l'ensemble du territoire national mais également dans la sous région. Pour les deux premières années, la formation ne concerne que les Congolais avant de s'ouvrir à la sous région et à d'autres pensionnaires venant d'ailleurs .

« C'est un honneur pour moi d'être avec vous pour former les champions de demain. A travers l'Académie Alima, on va donner la lumière à tous ces jeunes enfants du pays, du continent et d'ailleurs. Je serai le meilleur ambassadeur », a commenté Blaise Matuidi.

« Ce centre de formation doit constituer un des maillons de la chaîne pour permettre au football congolais de regagner ses lettres de noblesse. Pour ce faire, je vous exhorte à faire de l'excellence votre crédo », a recommandé le ministre des Sports, Hugues Ngouélondélé.

La création de ce centre, a-t-il ajouté, est une opportunité de revitaliser la formation des jeunes congolais et de l'arrimer aux exigences de la modernité. Après Pointe-Noire et Brazzaville, la seconde phase de détection sera entamée à partir du 24 février. Pendant une semaine, les recruteurs se rendront respectivement à Gamboma, Ewo, Okoyo et Mbaya. « C'est un partenariat public-privé. Matuidi aura sa part d'investissement et l'Etat congolais participera à ce projet en amenant des moyens », a expliqué le ministre en charge des Sports.

Le projet, a-t-il précisé, se fera à Oyo parce qu'il y a sur place un stade de football et on y ajoutera d'autres pour que le centre soit digne de ce nom . « Il y a la place pour faire un internat. C'est un peu excentré de Brazzaville mais c'est bien pour leur quiétude », a-t-il précisé. L'Académie, faut-il le rappeler, se base sur trois piliers essentiels : le sportif, le scolaire et le citoyen international de demain. Le footballeur, ont précisé les organisateurs, est un athlète accompli ou complet mais sans l'aspect scolaire, il ne peut réussir. « Nous devons donner aux jeunes plus de cordes à leur arc pour qu'ils puissent réussir », telle est l'ambition.