Congo-Brazzaville: Mairie de Moungali - Sylvia Makosso Ngakabi entend s'attaquer aux antivaleurs

Mutée dans le 4e arrondissement Moungali, l'ancien administrateur-maire de Mfilou-Ngamaba, Sylvia Makosso Ngakabi, a été installée dans ses nouvelles fonctions le 9 février par le préfet de Brazzaville, Pierre Cébert Iboko-Onanga.

Devant des autorités politico-administratives et un échantillon de la population, la promue a traduit sa gratitude au président de la République qui ne cesse, selon elle, de récompenser la jeunesse et la femme battante. Sylvia Makosso Ngakabi a, en effet, pris l'engagement de ne pas décevoir tous ceux qui lui ont fait confiance.

Elle compte sur l'expérience de son prédécesseur, Bernard Batantou, qui a été nommé à la tête de la mairie de Bacongo, dans le deuxième arrondissement. « A mes collaborateurs, que chacun de nous, après cette installation, accorde ses violons au lieu de broyer du noir et d'essuyer les plâtres. Aucune entrave à l'administration ou à la gestion de la chose publique ne sera tolérée, même pas la concussion ni le mercantiliste au niveau de nos services et surtout au niveau de la section de l'état civil. Que la motivation et la détermination nous emmènent au travail bien accompli et mérité. Que tous les usagers venant de partout trouvent leur satisfaction dans la mesure du possible », a-t-elle invité.

Sylvia Makosso Ngakabi a, par ailleurs, appelé la force publique et les responsables de quartiers à ne pas faillir dans l'accomplissement de leurs tâches. « Soyons à la hauteur de préserver la quiétude, la circulation, la paisible et libre circulation des biens et des personnes comme le recommandent les textes. Je sais compter sur vous. Je réitère aux habitants de Moungali en particulier et aux commerçants venant de tous les horizons en général à rester dans la droite ligne de notre vision et de nos convictions en matière de l'environnement », a-t-elle conclu, soulignant la nécessité de pérenniser le vivre-ensemble.

Le préfet de Brazzaville a, de son côté, rappelé que le maintien de Sylvia Makosso Ngakabi à cette fonction est le résultat de ses bonnes prestations d'hier. Ce qui ne devait pas faire dormir l'intéressée sur ses lauriers, car ce maintien ne doit pas être pour elle une fin en soi. En sa qualité de dépositaire de l'autorité de l'Etat dans l'arrondissement 4, Moungali, elle est obligée d'exécuter et de faire exécuter les lois et règlements de la République, les décisions du gouvernement et les délibérations du Conseil départemental et municipal de Brazzaville. « Vous devez être prête à apporter des réponses aux questions qui convoquent le droit en général et particulièrement celles du droit appliqué à l'administration du territoire et aux faits politiques, sociaux et économiques. Toutes ces situations attendent de vous des initiatives.

A ce niveau, votre expertise est largement sollicitée et attendue. Vous voilà mutée à Moungali en récompense de votre efficacité prouvée naguère à la communauté urbaine de Ngo et à l'arrondissement 7, Mfilou Ngamaba. ...Aucun manquement de votre part ne sera toléré tant sur le plan éthique que sur le plan professionnel. Bien au contraire, vous devez servir de modèle positif pour les nouveaux », a instruit Pierre Cébert Iboko-Onanga. Il a, enfin, rappelé les dispositions du décret 2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales soumettant les nommés à six fonctions. Il s'agit notamment des fonctions d'écoute et d'accueil ; de direction ; de représentation de l'Etat et du gouvernement ; d'animation ; de gestion administrative et de communication à travers des rapports épistolaires.

Née en décembre 1981 à Bilinga, dans le département du Kouilou, Sylvia Makosso Ngakabi est détentrice de deux brevets de technicien supérieur dont l'un en commerce et markéting, obtenu à l'Ecole nationale de commerce à Lyon, en France, en 2012. Membre du Parti congolais du travail depuis 2002, elle siège au Conseil central de l'Organisation des femmes du Congo et est présidente de l'association « Avenir nous appartient ». Diplômée de l'Institut de formation et de revalorisation des administrateurs de Lyon, l'ancienne secrétaire administrative et financière du ministère de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local a occupé les fonctions de secrétaire générale de la mairie de Mfilou en 2014 et 2017. Administrateur-maire de la communauté urbaine de Ngo de 2017 à 2020, Sylvia Makosso Ngakabi a dirigé la mairie de Mfilou de 2020 à 2024.