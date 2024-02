Maroc: Message de loyalisme et de fidélité à SM le Roi du président de la Fondation Grand Ouarzazate pour le développement durable

Rabat — Le Cabinet Royal a reçu un message de loyalisme et de fidélité adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, par le président de la Fondation Grand Ouarzazate pour le développement durable, M. Mohamed Rochdi Chraïbi, à l'occasion de la tenue, samedi à Ouarzazate, de l'assemblé générale ordinaire de la Fondation.

Dans ce message, M. Chraïbi exprime au Souverain, en son nom et en celui des membres de la Fondation, ses sentiments de fidélité et de loyalisme, réitérant leur mobilisation, en tant que société civile, sous la conduite éclairée de SM le Roi, pour accompagner les actions royales bénies et contribuer au développement global mené par le Souverain, un Leader qui veille à la consolidation des fondements de l'Etat social et à la promotion d'un développement équilibré, intégré et durable.

Lors de cette réunion, il a été procédé au renouvellement des structures de la Fondation, notamment son Conseil d'Administration et le bureau dirigeant, souligne-t-on dans ce message.

Les travaux de l'assemblé générale ordinaire ont été également l'occasion de présenter le bilan de l'action de la Fondation durant la période 2019-2023, marquée par l'organisation, sous le signe du sérieux, de l'abnégation, du patriotisme et de la solidarité, conformément aux Hautes Orientations Royales, de plusieurs activités sociales, culturelles, sanitaires, sportives et de développement, en partenariat avec les différents acteurs (établissements publics, instances élues, tissu associatif), dans un contexte difficile, en l'occurrence la crise sanitaire liée au Coronavirus et les répercussions du séisme qui a touché la région.

%

Lors de cette réunion, il a été également procédé à l'élaboration d'une nouvelle feuille de route qui encadrera l'action de la Fondation durant la prochaine période et qui accorde une attention particulière à la contribution de celle-ci, en tant que tissu associatif, à la mise en oeuvre du nouveau modèle de développement et de la régionalisation avancée dans la région de Drâa-Tafilalet, partant en cela des spécificités de la région, outre la poursuite des efforts visant à limiter les répercussions du séisme et la problématique de l'eau liée à la succession des années de sécheresse.

Selon ce message, la Fondation ambitionne ainsi d'améliorer son action afin de participer, en partenariat avec les différents acteurs, aux efforts de développement, et d'être à la hauteur des aspirations et défis de la région, et ce conformément à la Vision Royale éclairée plaçant l'élément humain au centre de tout développement.