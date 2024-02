Congo-Kinshasa: La MONUSCO remet à la Police de la ville de Beni le bâtiment qui va abriter son quartier général

La MONUSCO/Beni, à travers UNPOL, a remis le vendredi 9 février le bâtiment qui va abriter le quartier général de la Police nationale congolaise de Beni

D'une valeur globale de 91.737 USD, ce bâtiment basé dans la commune de Bungulu, va accueillir les différents services de la Police et va permettre ainsi d'améliorer les conditions de travail de ceux qui ont pour mission de protéger la population congolaise.

Ce bâtiment qui se dresse sur une superficie de deux cents m2 comprend, au niveau du Rez-de-chaussée et du premier étage :

14 bureaux,

deux salles d'attente,

une salle de réunions du haut commandement,

deux grandes terrasses,

deux couloirs,

des toilettes, ....

Pour le vice-gouverneur du Nord-Kivu, le commissaire divisionnaire, Romy Ekuka Lipopo, la réforme de la Police à travers la formation, l'équipement et le casernement doit aller de pair avec l'amélioration des conditions de travail des policiers. Et l'acquisition de ce bâtiment est un pas de plus vers cette amélioration.

Afin de mieux protéger les civils

Et comme le reconnait le commandant de la ville de Beni, le commissaire supérieur principal Sébastien Kahuma, bénéficiaire de ce quartier général, les nouveaux bureaux permettront à ses collaborateurs de ne plus travailler dans des pièces entassées, sans espaces. Et de ce fait, la planification de la protection de la population et de ses biens se fera dans des conditions optimales.

%

Saluant la collaboration entre la MONUSCO et la Police nationale congolaise à travers les équipements, les formations, le chef de bureau de la MONUSCO Beni, Josiah Obat, estime que ce bâtiment va améliorer la protection des civils, l'un des piliers du mandat de la MONUSCO :

« Notre devoir c'est la protection des civils. Et la police joue un rôle central et très important dans la protection des civils. La formation des policiers est très importante. Mais il faut des équipements et un lieu propice comme des bureaux pour que ces policiers fassent bien leur travail. Pour nous c'est une contribution de laisser les policiers dans les conditions propices afin qu'ils fassent leur travail correctement ».

La Police de la MONUSCO a aussi remis, par la même occasion, à la Police de Beni dix tables de bureau, cinq armoires métalliques, quatre fauteuils de bureau-cadre, cinq fauteuils-visiteur, un fauteuil de bureau-directeur, dix disques durs externes, un régulateur, ordinateurs et souris.