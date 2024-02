Afrique: CAN 2023 - L'Afrique du Sud et la RDC s'affrontent pour la troisième place

Ce jour, à 23h, le Stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan sera le théâtre d'un affrontement crucial entre l'Afrique du Sud et la RD Congo, où la médaille de bronze sera en jeu.

L'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo tenteront de tirer leur révérence en beauté lors de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Les deux équipes ont été éliminées de la course au titre lors des demi-finales où les Bafana Bafana ont été battus 4-2 aux tirs au but après un match nul 1-1 contre le Nigeria, tandis que la RD Congo a perdu par une mince marge de 1-0 contre les hôtes, la Côte d'Ivoire.

Même si les deux équipes sont déçues de l'élimination en demi-finale, les barrages pour les troisième et quatrième places présentent l'occasion parfaite pour chaque équipe de rentrer chez elle avec la consolation d'être la troisième meilleure équipe de la compétition.

Du côté sud-africain, le pilier de la défense, Grant Kekana, sera absout de ses devoirs en raison de sa suspension consécutive à son expulsion lors de l'affrontement contre le Nigeria en demi-finale. Les « Bafana Bafana » s'efforceront de pallier cette absence afin de s'assurer une deuxième médaille de bronze, la première depuis l'année 2000. La RD Congo de sa part, aucune infortune physique n'est à signaler et l'ensemble de l'armada congolaise sera au complet pour cette ultime bataille de la CAN. Chancel Mbemba et ses compagnons de jeu ambitionnent de conquérir leur troisième médaille de bronze, ajoutant à leur palmarès les éditions de 1998 et 2015.