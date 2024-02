Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 Février 2024

Afrique du Sud : Can 2023 - Les Bafana Bafana s'octroient le bronze

Les Bafana Bafana d'Afrique du Sud ont réussi à se classer troisième de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations organisée en Côte d'Ivoire. Ils ont battu les Léopards de la République Démocratique du Congo par 6 tirs réussi contre 5 au terme des séances de tirs but qui a permis de les départager le samedi 10 février au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les deux équipes sont parvenues à cette étape en maintenant le score de 0 but partout. Malgré les trois tirs cadrés non concrétisés enregistrés de part d'autre. Les Sud-Africains ont légèrement dominé la partie avec 56% position de balle pour 44ù% pour les Congolais.La finale opposera les Éléphants de Côte d'Ivoire au Super Eagles du Nigeria le dimanche 11 février au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé dès 20 heures. (Source : fratmat.info)

Cote d’Ivoire : Can 2023 - Le message de soutien du Capfoot aux Éléphants

Le Cadre de la promotion du football, en abrégé Capfoot a adressé un message de soutien aux Éléphants de Côte d'Ivoire à la veille de la grande finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can) de football qui se dispute ce dimanche. Le Capfoot a félicité dans un premier temps l'équipe de Côte d'Ivoire pour sa ténacité, sa persévérance et son abnégation exemplaire dans la compétition. Il a exhorté les Ivoiriens à faire bloc autour de leur équipe nationale et à taire toute polémique susceptible de rendre délétère l’ambiance sportive. Il appelle aussi à l’esprit de fraternité et d’hospitalité de tous en vue de garantir la réussite totale de cette messe sportive qui connaîtra son apothéose le 11 février 2024. Il souhaite vivement qu’au soir de la finale, les filles et fils de Côte d’Ivoire, rassemblés par la victoire des Eléphants, puissent célébrer leurs champions africains. (Source : fratmat.info)

Niger: Terrorisme- Huit militaires et un civil blessés dans une attaque près de l’Algérie (ministère)

Huit militaires et un civil ont été blessés au Niger mercredi lors d'une attaque menée par "des bandits lourdement armés" dans la région d'Agadez (nord), près de l'Algérie, a annoncé samedi le ministère nigérien de la Défense. L'attaque a eu lieu aux environs de 13h00 (12h00 GMT) contre un détachement des Forces armées nigériennes (FAN) assurant "une escorte publique" sur l'axe routier Arlit-Tabarakat, dans la zone désertique d'Arlit (nord), selon un communiqué du ministère lu à la radio publique. Le ministère fait état de huit militaires et un civil blessés lors de cette attaque menée par des bandits lourdement armés à bord de neuf véhicules Toyota". Une riposte des militaires a permis d'infliger aux assaillants "des dégâts humains et matériels conséquents, selon la même source, qui précise que dix assaillants ont été tués et un capturé. Le ministère affirme que l'armée a récupéré et détruit plusieurs véhicules appartenant aux assaillants. Quatre mitrailleuses 12/7, un RGP7, des fusils d'assauts, une importante quantité de munitions et des vêtements militaires ont également été saisis, ajoute-t-il. (Source : aniamey.com)

Gabon : Décrispation politique - La position de la Francophonie envers la transition

Réuni sous la présidence de la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif), Louise Mushikiwabo, le Conseil permanent de la Francophonie (Cpf) a examiné la situation politique dans certains pays membres, dont le Gabon, lors de sa réunion du 8 février.Le cas du Gabon, marqué par l'avènement des militaires au pouvoir en août 2023, a été particulièrement étudié. À l'issue de cette réunion, les nouvelles autorités gabonaises ont été confortées, puisque la non-suspension du pays a été décidée. Le Cpf, chargé de surveiller l’exécution des décisions de la Conférence ministérielle de la Francophonie (Cmp) et d'évaluer la situation politique et le respect des droits et des libertés, a estimé que la suspension du Gabon n'était pas justifiée.(Source : alibreville.com)

Rca : Monnaie - Yvon Sana Bangui, désigné gouverneur de la Beac

La Conférence des chefs d’Etat de la Cemac vient d’acter la nomination de Yvon Sana Bangui comme Gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (Beac). Par sa nomination, la Rca occupe pour la première fois le leadership du gouvernorat de cette banque centrale. Cette nomination intervient après un long moment de tractations et sur fond de crise croissante entre le gouverneur sortant et certains cadres de cette institution financière sous régionale.C’est désormais officiel. Le centrafricain a été désigné à l’issue d’une session extraordinaire des chefs d’Etat de la Cemac par visioconférence ce matin. Yvon Sana Bangui remplace à ce poste, le Tchadien Abbas Mahamat Tolli, dont le mandat est arrivé à expiration le 6 février2024 (Source : abangui.com)

Madagascar : Viol d’enfants- Le Madagascar impose la « castration »

Le Madagascar a voté un texte de loi cette semaine pour imposer des peines de castration chirurgicale ou chimique aux violeurs de mineurs condamnés. Une mesure jugée « cruelle, inhumaine et dégradante » par Amnesty International. Le texte a été adopté début février par l’Assemblée nationale, puis mercredi par le Sénat, et doit encore être validé par la Haute cour constitutionnelle (Hcc), avant que le président Andry Rajoelina ne le promulgue. Selon l’amendement consulté par l’Afp, une peine de castration chirurgicale est prévue « à l’encontre des auteurs de viol commis sur un enfant de moins de dix ans ». Mais aussi la castration « chimique ou chirurgicale » contre les violeurs d’enfants âgés entre dix et 13 ans. Et chimique pour les violeurs de mineurs entre 13 et 18 ans. (Source :Afp)

Guinée : Cas Ousmane Gaoual Diallo- L’Ufdg saisit le Premier ministre

L’annonce a été faite par le Dr Fodé Oussou Fofana ! L’Union des Forces Démocratiques de Guinée (Ufdg) a saisi le Premier ministre sur le cas Ousmane Gaoual Diallo, qui, bien qu’étant exclu, ne cache plus ses ambitions de récupérer le leadership du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo.« Nous avons adressé un courrier au Premier ministre Dr Bernard GOMOU pour lui rappeler les agitations d’un des membres de son Gouvernement. Lui dire de demander à Ousmane Gaoual de choisir entre être membre du gouvernement ou être politicien, mais les deux ne peuvent pas aller ensemble », a révélé ce samedi 10 février 2024, le vice-président de l’Ufdg. Il explique le parti a reçu l’accusé de réception du courrier. « Nous attendons la réponse mais nous prévenons : qui ne dit rien consent », a dit le numéro 2 de l’Ufdg.Le Cnrd avait dit qu’aucun membre du Gouvernement ne fera de la politique à plus forte raison être candidat à une élection, fait observer M. Fofana (Source : africaguinee.com)

Nigeria: Coopération régionale - La Cédéao appelle le Burkina Faso, le Niger et le Mali à rester dans le bloc régional

La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'ouest (Cédéao), fracturée par de multiples crises, a appelé vendredi à la réconciliation avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger tout en les exhortant à rester dans le bloc régional. La Cédéao enjoint ces trois pays à prioriser le dialogue et la réconciliation tout en soulignant la nécessité de favoriser la voix de la diplomatie et de l'unité face aux défis régionaux, a indiqué l'organisation dans un communiqué à l'issue d'une réunion ministérielle d'urgence convoquée jeudi à Abuja, la capitale du Nigeria. « Le choix de ces trois pays de quitter la Cédéao n'entraînerait pas seulement des difficultés pour leurs populations, mais saperait également les efforts d'intégration régionale », a déclaré le président du Conseil de médiation et de sécurité du bloc régional, Yusuf Maitama Tuggar, avant de les enjoindre à ne pas partir. (Source :abamako.com)

Togo : Législatives et régionales - Dates, montants des cautionnements, vote anticipé

Au Togo, les élections législatives et régionales précédemment annoncées pour fin premier trimestre 2024 au plus tard, auront finalement lieu le 13 avril 2024. C’est ce qu’a décidé l’exécutif réuni en Conseil des ministres le jeudi 8 février 2024.Alors que la date du vote est fixée au samedi 13 avril 2024, la campagne électorale va s’ouvrir le 28 mars pour être bouclée 2 semaines plus tard, soit le 11 avril 2024. Les forces de Défense et de sécurité devront voter par anticipation 72 heures avant, c’est-à-dire le 10 avril, selon les précisions apportées par l’exécutif. Pour le compte de ces consultations électorales, le gouvernement fixe le montant du cautionnement à 500.000 FCFA par candidat, pour les candidats aux élections législatives, et à 200.000 FCFA par candidat, pour les candidats aux régionales. Par ailleurs, ces montants sont réduits de moitié pour les candidates aux deux élections, conformément à l’article 225 du code électoral. (Source : alome.com)

Burkina Faso : Interpellation de Me Kam- Le barreau burkinabè annonce un arrêt de travail

Le Barreau du Burkina Faso annonce un arrêt de travail, à compter du jeudi 15 février 2024 sur toute l’étendue du territoire, selon une note consultée par www.minute.bf, ce vendredi 9 février 2024.« Statuant sur les recommandations de l’Assemblée générale extraordinaire du 05 février 2024, le Conseil de l’Ordre, en sa séance extraordinaire du 7 février 2024 du même mois, a décidé d’observer un arrêt de travail le jeudi 15 février 2024 sur toute l’étendue du territoire, dans le cadre des actions engagées pour exiger la libération sans condition de notre confrère, Guy Hervé Kam », lit-on dans la note du Barreau burkinabè. A cet effet, les avocats sont invités à « s’abstenir de participer aux audiences devant toutes les juridictions sans exception ». (Source : aouaga.com)

Rdc : Conflits de l’Est du Congo/ Can 2023 - Le pays annonce ne plus s’associer aux activités ou initiatives de solidarité de la Caf

Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé, à l'issue de son conseil des ministres tenue, vendredi 09 février 2024, ne plus s'associer aux activités ou initiatives de solidarité de la Caf jusqu'à nouvel ordre pour complicité "dans l'agression rwandaise", a-t-on appris via X, ex Twitter. Cette décision du gouvernement survient en raison du mauvais traitement réservé aux supporteurs congolais lors de la demi-finale de la compétition, opposant le Congo à la Côte d'Ivoire le 07 février 2024. Ce mauvais traitement est relatif à la diminution des espaces réservés dans les tribunes, l'interdiction d'accès des cars locaux et aux différents supports de dénonciation de l'agression rwandaise dont ils sont victimes. Le gouvernement, par ailleurs, met en garde particulièrement France 24 et autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écornées l'image de la RD Congo.( Source :alibreville.com)